13 hochrangige ehemalige US-Kommandeure und US-Botschafter in Afghanistan haben sich gegen einen weiteren Truppenabzug aus dem Land ausgesprochen. In einem offenen Brief im amerikanischen Magazin The National Interest bitten sie Präsident Barack Obama, die Zahl der Soldaten in Afghanistan bei etwa 10.000 zu belassen. Auch die Mittel für Entwicklungshilfe und diplomatische Anstrengungen sollten beibehalten werden. Unter den Absendern sind die Generäle und ehemaligen Kommandeure der 2014 beendeten Nato-Kampfmission John Campbell, Stanley McChrystal und Ex-CIA-Chef David Petraeus sowie die Diplomaten Ryan Crocker, Zalmay Khalilzad und Ronald Neumann.

Die Terrororganisation Al-Kaida, ihre Alliierten sowie die Terrormiliz "Islamischer Staat" seien weiterhin aktiv in Afghanistan, begründen die Verfasser ihre Forderung. Afghanistan bleibe deshalb ein wichtiger Ort für die Bekämpfung globaler Extremistenbewegungen. Sollte sich ein Machtvakuum auftun, könnte sich der Einfluss der Extremisten ausweiten. Falls Afghanistan in das Chaos der 1990er Jahre zurückfiele, würden Millionen Menschen ins Ausland fliehen. Die Herausforderungen in Europa würden dann dramatisch zunehmen.



Der Brief wurde veröffentlicht, wenige Tage bevor der aktuelle US-Kommandeur General John Nicholson seinen Bericht über die US-Militärstrategie in Afghanistan einreichen soll. Nach Obamas aktuellem Plan soll die Truppenstärke bis 2017 auf 5.500 Soldaten sinken. Der Truppenabzug aus dem Land war eine der Prioritäten seiner Präsidentschaft. Doch die radikalislamischen Taliban haben sich den Friedensverhandlungen mit der Regierung Aschraf Ghanis widersetzt, weswegen sich nun Kritik an dem Plan regt.



Die Nato hat deshalb erst kürzlich angekündigt, sie werde ihre Ausbildungsmission Resolute Support, mit der sie in Afghanistan aktiv ist, über 2016 hinaus verlängern. Urprünglich hatte das Programm 2017 in eine zivile Mission umgewandelt werden sollen. Derzeit sind 12.000 Nato-Soldaten in Afghanistan stationiert.



Deutschland, das ähnlich wie die USA für 2016 eigentlich einen Truppenabzug geplant hatte, beteiligt sich mit 900 Soldaten, hat aufgrund der anhaltenden Gewalt der Taliban sein Mandat aber auf mögliche 980 Soldaten ausgeweitet. In Deutschland wird der Status Afghanistans vor allem aufgrund der Flüchtlingskrise immer wieder heftig diskutiert. Innenminister Thomas de Maizière wirbt seit Monaten dafür, Teile des Landes als sicher zu erklären, um Flüchtlinge dorthin zurückzuschicken. Nach Syrern kommen vor allem Afghanen als Flüchtlinge nach Europa. Im vergangenen Jahr waren etwa 154.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland geflohen.