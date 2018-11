Der demokratische Bewerber ums Präsidentenamt, Bernie Sanders, hat zugegeben, dass er nicht mehr daran glaubt, von seiner Partei nominiert zu werden. "Wie es scheint, werde ich nicht der Kandidat sein", sagte Sanders in einem Interview mit dem Fernsehsender C-SPAN. Auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten Ende Juli in Philadelphia will Sanders trotzdem sprechen. "Wenn sie mich, warum auch immer, nicht reden lassen sollten, dann eben nicht. Aber ich denke schon, dass ich auf dem Parteitag eine Rede halten werde."



Sanders hatte seiner Konkurrentin Hillary Clinton bei den Vorwahlen der Demokraten überraschend stark und überraschend lang Paroli geboten. Dennoch gewann Clinton am Ende rund 390 festgelegte Delegierte mehr für die Präsidentschaftsnominierung und dürfte beim Nominierungsparteitag zur offiziellen Kandidatin gekürt werden.



Trotz des praktisch aussichtslosen Rückstandes auf seine parteiinterne Konkurrentin will Sanders seine Bewerbung noch nicht niederlegen. "Die Revolution muss weitergehen", sagte er vor wenigen Tagen in einer Videobotschaft an seine Anhängerschaft. Mit bis zu 1.900 Delegierten im Rücken wolle er auf dem Parteitag Ende Juli in Cleveland die Demokratische Partei programmatisch reformieren. "Es soll das fortschrittlichste Programm in der Geschichte der Partei werden", kündigte er an.

Wie sehr er die Agenda der Demokraten bereits bestimmt, wurde auch deutlich, als Clinton am Mittwoch ihre wirtschaftspolitischen Pläne im Fall eines Wahlsiegs vorstellte. So kündigte sie an, sich für eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Stärkung der Rechte von Gewerkschaften einzusetzen – zwei Punkte, die den Anhängern von Sanders wichtig sind. Genau wie eine bezahlbare Ausbildung an Universitäten und Colleges, der sich nun auch Clinton verschrieben hat.



Ansonsten konzentriert sie sich in ihrer Wirtschaftsagenda – einem Fünf-Punkte-Plan zur Ankurbelung der Konjunktur – auf umfangreiche Infrastrukturinvestitionen sowie Anreize für Firmen zur Gewinnbeteiligung ihrer Angestellten und die Einführung familienfreundlicherer Arbeitsbedingungen. Zudem will sie Steuerschlupflöcher abschaffen. "Lasst uns sicherstellen, dass die Wall Street, Konzerne und die Superreichen ihren fairen Anteil an Steuern bezahlen", sagte die Demokratin und kündigte hier eine besondere Initiative an: Sollte der Kongress keine Reformen zur Abschaffung der Erleichterungen beschließen, werde sie das Finanzministerium damit beauftragen.