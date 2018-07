Boris Johnson wartete mit dem Paukenschlag ganz bis zum Schluss. Der führende Aktivist des Brexit und hoch gehandelte Kandidat für die Nachfolge von Premierminister David Cameron war wie erwartet am Donnerstag kurz vor Mittag in London vor die Kameras getreten. Zunächst verlief alles wie erwartet: Johnson forderte einen "gerechten Kapitalismus", in dem Menschen aus allen Schichten die Chance haben sollten, am wirtschaftlichen Erfolg des Landes teilzuhaben. Er pries die Erfolge seiner Zeit als Bürgermeister von London an und erklärte, warum er den Austritt Großbritanniens aus der EU als eine Chance für das Land betrachte. Er rief die Partei zur Einigung auf. Das alles sei "die Agenda für den nächsten Premierminister des Landes".

Dann folgte jedoch ein Satz, mit dem niemand gerechnet hat. Wenige Minuten vor dem Ende der Bewerbungsfrist sagte Boris Johnson: "Nachdem ich Kollegen konsultiert habe, und angesichts der Umstände im Parlament, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Person nicht ich sein kann."

Die angespannte Stille, die dieser Erklärung folgte, wurde nur durchbrochen von dem hundertfachen Klicken von Kameras. Es war der vorläufige Höhepunkt eines Polit-Dramas, das an diesem Tag bereits mehrere Wendungen genommen hat.

Für das erste große Aufsehen hat wenige Stunden zuvor Johnsons Weggefährte aus der Leave-Kampagne gesorgt: Justizminister Michael Gove machte überraschend seine eigene Kandidatur bekannt. In einer am Morgen veröffentlichten Erklärung nahm Gove kein Blatt vor den Mund: "Ich wollte dabei helfen, das Team hinter Boris Johnson aufzubauen, damit uns ein Politiker, der dafür argumentiert hat, dass wir die Europäische Union verlassen, in eine bessere Zukunft führt." Jedoch sei er "widerstrebend" zu dem Schluss gekommen, "dass Boris nicht als Vorbild fungieren oder ein Team aufbauen kann für die bevorstehende Aufgabe".

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte eigentlich alles danach ausgesehen, als werde Gove Johnsons Kandidatur unterstützen.



Gove, der aggressive "rechte Ideologe"

Doch erst am Mittwoch hatten die britischen Medien mit sichtlicher Genugtuung eine Mail zerpflückt, die Goves Frau, die Journalistin Sarah Vine, an Gove und an seine engsten Mitarbeiter geschickt hat. Sie sandte ihre Post wohl versehentlich auch an eine außenstehende Person, die diese dann an die Medien weiterleitete. Darin ermahnte sie Gove: "Du musst deutliche Zusagen von Boris bekommen, sonst kannst Du Deine Unterstützung nicht garantieren. Die Details können später ausgearbeitet werden. Aber ohne sie wirst Du kein Druckmittel haben."

Der ungewollte Einblick hinter die Kulissen lässt darauf schließen, was sich alles im Vorfeld der Bewerbungen abgespielt haben muss. Mehrere Beobachter sehen Ähnlichkeiten zur Polit-Thriller-Serie House of Cards, in der ein fiktiver und zutiefst egomanischer Abgeordneter in den USA vor keinem Mittel zurückschreckt, um das Amt des Präsidenten an sich zu reißen. Unterstützt wird er von seiner ebenso machthungrigen Ehefrau. Beide schrecken nicht vor Intrigen, Korruption und Mord zurück.

Die Entwicklungen vom Donnerstag haben viele kalt erwischt – doch dass Gove dazu in der Lage wäre, hat niemanden überrascht. Das Magazin New Statesman bezeichnete Gove in einem ausführlichen Porträt im vergangenen Jahr als "höflichen Attentäter". Der Titel wirkt heute fast prophetisch. "Michael Gove ist einer der höflichsten Männer in der Politik und einer der aggressivsten." Er sei ein "rechter Ideologe mit einer erbitterten Abneigung gegen unverdiente Privilegien. Er ist ein Konservativer. Er ist ein Radikaler."

Das Magazin beschreibt weiter, wie zutiefst gekränkt Gove war, als Cameron ihn 2014 überraschend vom Posten des Bildungsministers abberufen hat. Am darauffolgenden Tag beschrieben alle Zeitungen des Landes – die Camerons Büro offenbar gebrieft hat – Gove mit demselben Wort: "toxisch". Die Lehrer des Landes verspürten eine tiefe Abneigung gegen den Politiker. Gove habe gehen müssen, weil er für Camerons Regierung zur Belastung geworden sei.