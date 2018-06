Drei Wochen vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien hat Premierminister David Cameron eindringlich an seine Landsleute appelliert, für den Verbleib des Landes in der EU zu stimmen. Die Zukunft "unserer Kinder und Enkel" dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, sagte Cameron im Fernsehsender Sky News. Ein Austritt aus der EU "wäre ein Akt wirtschaftlicher Selbstverletzung". Zudem könne es ein Jahrzehnt dauern, bis Großbritannien neue Handelsabkommen ausgehandelt habe.

Zwar mache ihn die Europäische Union auch "manchmal wahnsinnig", sagte Cameron. Großbritannien werde jedoch nicht erfolgreich sein, wenn es austrete. Das Land werde aber Erfolg haben, wenn es sich "festbeiße" und daran arbeite, die EU zu verbessern. Im Fall eines EU-Austritts würde das Pfund fallen, zudem würden die Preise steigen und viele Jobs gingen verloren. "Wir wären ein ärmeres Land."



Cameron wandte sich auch gegen den Vorwurf der Brexit-Befürworter, er betreibe Angstmache. "Ich mache mir aufrichtig Sorgen darüber, was passiert, wenn wir rausgehen." Er habe auch nicht übertrieben, als er im Mai gewarnt habe, dass ein Brexit die Gefahr eines Krieges in Europa erhöhen werde. Auf dem Kontinent habe es im letzten Jahrhundert schon zweimal enorme Gewalt gegeben. "Können wir so zuversichtlich sein, dass wir alle Probleme Europas und alle Spannungen Europas gelöst haben?", fragte Cameron.

In Großbritannien wird am 23. Juni darüber abgestimmt, ob das Land in der EU bleiben soll oder nicht. Jüngste Umfragen sehen das Lager der EU-Befürworter knapp vor den Brexit-Anhängern, die die EU verlassen wollen. Der Abstand ist zuletzt kleiner geworden.