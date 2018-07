Jarosław Kaczyński schont euch geradezu. Ein halbes Jahr ist seit dem Regierungsantritt seiner Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) ins Land gegangen – und es hat gar nicht mal so viele Attacken gegen Deutschland gegeben.

Klar, zu Beginn versuchten die Regierung und die ihr ergebenen Publizisten, den sich zuspitzenden Konflikt mit der EU als deutsche Intrige darzustellen. Man echauffierte sich über Kommentare deutscher Politiker und Artikel in der deutschen Presse – zum Beispiel über einen in der FAZ, in dem die Forderung aufkam, man sollte den Nato-Gipfel von Warschau ins estnische Tallinn verlegen.



25 Jahre deutsch-polnische Freundschaft Ein Kumpel: Dieses Wort gibt es auch auf Polnisch und es bedeutet genau wie auf Deutsch: Freund. Offiziell gibt es die deutsch-polnische Freundschaft seit 25 Jahren. Am 17. Juni 1991 wurde in Bonn der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet. Polen und Deutsche sind also Kumpel seit 91.

Klar, wenn deutsche Journalisten danach fragten, warum das polnische Verfassungsgericht lahmgelegt wurde oder warum die Regierung die öffentlich-rechtlichen Medien gängelt, dann hielten die polnischen Politiker die Zahl der von Deutschen ermordeten Polen während des Zweiten Weltkriegs dagegen und sprachen von "guten Veränderungen". Als ob das eine mit dem anderen in irgendeinem Zusammenhang stünde.

Aber das hat irgendwie aufgehört. Heute ist es nicht mehr Deutschland, das den Politikern der PiS zufolge versucht, wieder eine Vormachtstellung in Europa zu erlangen. In einem Europa, in dem die radikale Rechte auflebt und in dem Polen als Bürger zweiter Klasse behandelt werden.

Gegen fette Brüsseler Katzen statt gegen Kreuzritter

Heute hetzt Ministerpräsidentin Beata Szydło gegen die Europäische Kommission, die fetten Brüsseler Katzen, die Millionen verdienen und den Bezug zur Realität verloren hätten. Justizminister Zbigniew Ziobro versuchte Frans Timmermans, den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, so zu behandeln, als wäre er Deutscher. Jemand hat ihm dann allerdings erklärt, dass man einen Niederländer, der den Polen trotzt, so nicht behandeln dürfe, schließlich haben die Niederländer das Land von deutscher Besatzung befreit.

Hat die PiS nur deshalb aufgehört, gegen Berlin zu hetzen, weil Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier sich schlauerweise hinter dem Rücken der Europäischen Kommission versteckt haben? Weil sie in Gesprächen mit polnischen Politikern jetzt die gute Tante und den guten Onkel geben, die das Problem so schnell wie möglich lösen wollen? Oder lohnt es sich einfach nicht mehr, weil die Polen immun geworden sind gegen antideutsche Rhetorik?

Hetzjagd lohnt nicht mehr

Auf der Suche nach Feinden schert die PiS sich nicht um Fakten. Ich bin daher der Meinung, dass sie erkannt hat, dass sich eine Hetzjagd gegen Deutschland nicht mehr lohnt.

Seit die Partei Kaczyńskis 2005 zum ersten Mal die Regierung in Polen gestellt hat, hat sich zwischen den beiden Ländern viel verändert. Im Präsidentschaftswahlkampf von 2005 wurde noch der "Opa aus der Wehrmacht" gegen Donald Tusk ins Stellung gebracht. Es ging darum, dass Tusks Großvater zur Wehrmacht eingezogen worden war und somit die Chancen des Enkels zunichte machte, Präsident zu werden. Doch das hat nur einmal funktioniert.

Die PiS hat zwar auch bei anderen Gelegenheiten versucht, Angst vor den Deutschen zu schüren, hat sich dabei aber geschnitten. Heute wird über Großväter, die zum Wehrmachtsdienst gezwungen wurden, offen gesprochen, es werden Bücher über diese Geschichten geschrieben.

Die Polen haben keine Angst mehr vor den Deutschen.