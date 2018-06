Diese Nacht hat Europa verändert. Sie ist ein Ende und ein Anfang, eine historische Zäsur. Das Wort ist nicht zu groß, denn hinter die Entscheidung der britischen Wähler, die Europäische Union zu verlassen, führt kein Weg zurück. Das politische Europa, das an diesem Freitag erwacht, ist ein anderes als das, das es noch gestern Abend war.

Es ist allerdings viel einfacher zu sagen, was zu Ende geht, als die neue Etappe abzuschätzen, die nun beginnt. Markiert der Brexit den Anfang vom Ende der EU, wie wir sie kannten? Oder besinnen sich die 27 Länder, die übrig bleiben, endlich auf ihre Stärken und auf eine neue Gemeinschaft?



Bislang kannte die Entwicklung der europäischen Integration nur eine Richtung. Die Gemeinschaft wurde immer größer, die Zusammenarbeit immer enger. Fast 60 Jahre nach ihrer Gründung hat zum ersten Mal ein Land entschieden, diese Richtung umzudrehen und die Gemeinschaft zu verlassen. Aus 28 werden 27 Mitgliedsländer werden, das heißt: Das, was bislang unmöglich schien, ist möglich geworden. Der Austritt ist fortan eine Option.



Andere Politiker in anderen Ländern der EU haben bereits angekündigt, dem britischen Beispiel folgen und die Bürger ebenfalls über einen Austritt aus der Union abstimmen lassen zu wollen. Geert Wilders in den Niederlanden etwa gehört dazu oder Marine Le Pen in Frankreich. Niemand wird ihre Ankündigungen fortan unterschätzen. Die Briten haben zwar seit jeher eine Sonderrolle in der Union gespielt. Und Camerons Entscheidung für ein Referendum hatte mindestens so viel mit dem desaströsen Zustand der britischen Konservativen zu tun wie mit dem Zustand der EU. Trotzdem wäre es fatal, den Brexit als eine britische Marotte abzutun.

Das ist die erste und vielleicht wichtigste Lehre, die die Verantwortlichen in der EU aus dem britischen Debakel ziehen müssen. Es reicht fortan nicht mehr, auf die Erfolge der Vergangenheit, auf Frieden und Wohlstand, zu verweisen und sich auf die Unterstützung der Bürger für die Union zu verlassen. Die europäische Integration bedarf einer neuen, ernsthaften Begründung.



Angstmacher nicht mit Angsthaben bekämpfen

Zeit Online Karten Getty Images Brexit – und jetzt? Der EU-Ausstieg ist entschieden. Was nun mit der britischen Wirtschaft passiert - 🇬🇧😳 Wechselbad am Wertpapiermarkt Großbanken erwarten nun einen Wirtschaftseinbruch und die größten Marktverwerfungen der vergangenen 50 Jahre. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Getty Das Pfund taucht ab Kaum war das Brexit-Votum da, verlor das Pfund an Wert. Es fiel rasch auf 1,33 US-Dollar – der tiefste Stand seit 1985. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Absturz oder Boom Welcher Prognose kann man trauen? Ein Brexit bringt den Boom Der Crash ist sicher Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Die Boom-Voraussage Ein Brexit bringt den Boom Es gibt bisher nur eine größere wissenschaftliche Studie, die der Economists for Brexit, die wirtschaftliche Vorteile bei einem Brexit voraussagt. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Möglich, aber unwahrscheinlich Allianz Merkel-Hollande Die beiden Regierungschefs vereinbaren eine stärkere Kooperation. Das wäre ein starkes Signal, könnte aber als neuer deutsch-französischer Führungsanspruch verstanden werden. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Panama Papers – Briefkastenfirma In wenigen Schritten zur Briefkastenfirma

Karten CDU gegen CSU Das Verhältnis der Union soll am Tiefpunkt sein. Die Geschichte zeigt: Es geht viel tiefer.

Der britische Premier hat vorgeführt, wie diese Begründung nicht aussehen kann. Camerons Kampagne ist gescheitert, obwohl er und mit ihm viele Experten immer wieder vor allem auf die wirtschaftlichen Gefahren aufmerksam gemacht haben, die mit einem Brexit verbunden sind. Dass diese Gefahren real sind, zeigen die ersten Reaktionen an den Finanzmärkten. Trotzdem hat sich eine Mehrheit der Briten nicht davon abhalten lassen, gegen den Verbleib in der EU zu stimmen. Der Frust war offensichtlich größer als die Angst – in dieser Erkenntnis verbirgt sich eine zweite wichtige Lehre.

Wenn das einzige Argument, das für die EU übrig bleibt, darin besteht, dass ohne die EU alles noch schlechter wird, hat Europa verloren. Auf Angst lässt kein dauerhaftes Miteinander gründen.



Die europäische Politik muss sich deshalb, drittens, dringend aus dem Klammergriff der Populisten und EU-Gegner befreien. Der Brexit ist nicht zuletzt ein Triumph für Nigel Farage, den Chef der Britischen Unabhängigkeitpartei (Ukip). Ihm ist es gelungen, erst die britische Regierung und schließlich die gesamte europäische Politik vor sich herzutreiben. Dabei unterstützt bislang nur ein kleiner Teil der britischen Wähler Farage und seine Partei. Ähnlich ist es in vielen anderen europäischen Ländern. Nirgendwo stellen die Populisten eine Mehrheit. Trotzdem ist es ihnen mehr und mehr gelungen, die politische Debatte zu dominieren.



Farage, Le Pen und andere Rechtspopulisten leben von der Angst, die sie aufgreifen und schüren. Aber Angstmacher kann man nicht mit Angsthaben bekämpfen. Was die EU jetzt mehr braucht als alles andere, ist Zuversicht. Der Kampf um die Zukunft Europas hat heute begonnen.