Wenn die Welt wirklich einmal untergehen sollte, was man ja nie gänzlich ausschließen kann, würde man sich wünschen, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin wäre. Sie würde dann wahrscheinlich sagen, dass dieser Untergang "ein ganz besonderer Moment" sei. Sie würde mahnen, "dass man die Schrittfolge nicht außer Acht lassen darf". Und schließlich würde sie, wenn man sie fragt, was sie empfindet, entgegnen, dass sie Politikerin sei und deshalb nicht dafür da, sich "lange mit Trauer aufzuhalten".



Das britische Referendum und das voraussichtliche Ausscheiden Großbritanniens aus der EU sind zwar kein Weltuntergang, aber einen historischen Einschnitt markieren sie schon. Weshalb der demonstrative Langmut, mit dem Merkel auf diesen Einschnitt reagiert, etwas ausgesprochen Beruhigendes und zugleich etwas sehr Provozierendes hat. Keine Trauer, kein Ärger, Schrittfolge einhalten – das waren so die Worte, die die Kanzlerin in den vergangenen Tagen in Brüssel verwendete.



Welch ein Kontrast zu dem Aufruhr, der am Dienstag im Europaparlament herrschte. Dort wollte Nigel Farage sprechen, der Chef der Britischen Unabhängigkeitspartei (Ukip) und einer der führenden Köpfe des Brexit-Lagers. Als Farage aufstand, um das Wort zu ergreifen, wurde er so lange ausgepfiffen und ausgebuht, dass schließlich Martin Schulz, der Präsident des Parlaments, seine Kollegen daran erinnern musste, zur Demokratie gehöre es, auch anderen Meinungen zuzuhören.



Keine Trauer, keine Wut? Die Temperamente sind unterschiedlich, und nicht alle können ihre Gefühle so gut verbergen wie Angela Merkel.



Nach dem Abschied von Cameron gestern Abend haben die 27 verbleibenden Staats- und Regierungschefs heute Vormittag zum ersten Mal ohne Großbritannien getagt. Was bedeutet das Votum der britischen Wähler für die EU? Wie kann die Union verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Wie können die Regierungen verhindern, dass Reaktionäre wie Farage weiteren Zulauf erhalten? Um diese Fragen geht es jetzt; sie sind größer und wichtiger als die alberne Diskussion darüber, wann genau die Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich beginnen. Als ob ein paar Wochen mehr oder weniger dabei einen Unterschied ausmachen würden.



So wie bisher geht es nicht weiter – mit diesem Satz beginnen gerade viele Diskussionen über die EU. Nur, was folgt daraus?



Die Stimmen in Großbritannien waren kaum ausgezählt, da forderten Martin Schulz und Sigmar Gabriel, die beiden deutschen Sozialdemokraten, eine "Neugründung Europas". Man könnte nun einwenden, dass Europa kaum neu gegründet werden kann, sondern allenfalls die Europäische Union. Aber selbst wenn man diesen Einwand beiseite lässt, wird die Sache nicht besser.



Viele Worte, zu wenig Taten

Die Forderung nach einer "Neugründung" ist nicht nur geschichtsvergessen, sie ist töricht und gefährlich, weil sie suggeriert, dass die Union sich nicht nur in einer schweren Krise befinde – in einer solchen Krise steckt sie ohne Zweifel –, sondern dass sie bereits grundsätzlich gescheitert sei. Nur dann wäre ein radikaler Schnitt nötig. Ausgerechnet Schulz und Gabriel, die die europäische Integration voranbringen wollen, übernehmen und verstärken damit das Zerrbild, das die Populisten und Gegner von der EU zeichnen.



Nein, die Europäische Union muss nicht neu gegründet werden. Wie sollte das überhaupt geschehen? Die europäische Integration muss neu begründet werden, das ist eine Lehre aus dem britischen Referendum. Denn die Zweifel sind ja nicht nur in Großbritannien gewachsen. Eine solche neue Begründung ist übrigens gar nicht so schwer, sie ist auch nicht besonders geheimnisvoll. Denn dass es sinnvoll ist, Herausforderungen, die aus der Globalisierung erwachsen, gemeinsam zu begegnen – etwa der wachsenden sozialen Ungleichheit, dem Terrorismus oder der Migration –, das leuchtet den allermeisten Bürgern ein. Viele zweifeln und verzweifeln an der EU, weil den Worten zu oft zu wenig Taten folgen.



"Weckruf zur Geschlossenheit"

Merkel hat deshalb Recht, wenn sie davor warnt, jetzt wieder über mehr oder weniger Europa zu streiten, und stattdessen eine schnellere und verständlichere EU fordert – in ihren Worten: ein "erfolgreiches Europa". Dafür allerdings müssten sie und ihre Kollegen endlich die Blockaden lösen, die die Union in den vergangenen Jahren zunehmend gelähmt haben.



Egal ob die Regierungschefs über Jugendarbeitslosigkeit oder Flüchtlingskrise gesprochen haben, die Debatten drehten sich zuletzt im Kreis, so viele Tabus und rote Linien haben die verschiedenen Länder errichtet. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Merkel anerkennen würde, dass es auch ihr starres Beharren auf Schuldendienst und Schuldenbremse war, das die EU in Südeuropa viel Unterstützung gekostet hat. Es fiele ihr dann auch viel leichter, in der Flüchtlingskrise mehr Solidarität einzufordern.

Das britische Referendum sei ein "Weckruf zur Geschlossenheit", hat Manfred Weber, der Vorsitzende der konservativen Fraktion im Europaparlament gesagt. Auch Merkel beschwört in diesen Tagen die "Gemeinsamkeit" der 27 verbleibenden EU-Länder. Um Blockaden zu lösen und Geschlossenheit herzustellen, braucht man keine neuen Strukturen, sondern politischen Willen. Um ihn zu demonstrieren dürfte die Kanzlerin, die stets auf die Schrittfolge achtet, ruhig einmal ein paar Schritte vorangehen.