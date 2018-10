Altkanzler Helmut Kohl hat vor einer überhasteten politischen Reaktion auf das Votum für einen britischen EU-Austritt gewarnt. Es gelte, einen vernünftigen Weg im Umgang mit dem Referendum der Briten zu finden, sagte Kohl der Bild-Zeitung. Von EU-Seite jetzt die Türen zuzuschlagen, wäre ein großer Fehler. Das Wichtigste sei, das Land selbst entscheiden zu lassen, was es wolle.

Der Sonderstatus Großbritanniens sei schon immer schwierig und eine Herausforderung gewesen, das Land sei aber auch Teil der Vielfalt Europas, sagte Kohl. Das Brexit-Votum spiegele ein allgemeines Unbehagen der Menschen in Europa. Deshalb laute seine Maxime für die Zukunft der Europäischen Union: "Weniger ist mehr."



52 Prozent der britischen Wähler hatten für einen EU-Austritt gestimmt. Bislang lässt die Regierung offen, wann sie das EU-Austrittsverfahren angehen will. Mehrere Teilnehmer des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs verlangten von Großbritannien, dies zügig zu tun.

Kohl wünscht sich eine Atempause für Europa, um einen Schritt zurückzugehen und dann langsam zwei Schritte voranzugehen – in einem Tempo, das mit den Mitgliedstaaten machbar sei. Erneut plädierte er dafür, die nationalen und regionalen Eigenständigkeiten und Identitäten der einzelnen Mitgliedstaaten stärker zu achten und im Miteinander auch wieder mehr Respekt vor der Geschichte und Befindlichkeit des anderen zu haben.



In Großbritannien hatte es Zuspruch für einen EU-Austritt vor allem in England und Wales gegeben. In Nordirland und vor allem Schottland sprach sich die Mehrheit hingegen für einen Verbleib in dem Staatenbund aus. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon brachte daraufhin eine Trennung Schottlands von Großbritannien ins Gespräch.