Im Zeitraum von Januar bis Mai 2016 haben in Deutschland rund 309.785 Flüchtlinge einen Antrag auf Asyl gestellt. Deutschland stellte im selben Zeitfenster 18.668 Übernahmeanträge an andereLänder der Europäischen Union (EU). Diese wurden allerdings in 7.410 Fällen abgelehnt. Das berichtet die Welt am Sonntag.

Die Zeitung beruft sich bei ihren Angaben auf einen aktuellen Bericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Eine tatsächliche Rückführung von Flüchtlingen aus Deutschland innerhalb von Europa wurde nur in 1.453 Fällen durchgeführt. Gemessen an der Zahl der Übernahmeersuche, die Deutschland gestellt hat, lag die Erfolgsquote bei unter acht Prozent, teilte das Bamf mit. Im Gegensatz dazu hat Deutschland 5.467 Asylsuchende aus anderen europäischen Staaten übernommen. Der größte Anteil der übernommenen Flüchtlinge kam demnach aus Schweden.



Die meisten Übernahmeanträge stellte Deutschland an Ungarn. Insgesamt waren es laut Welt am Sonntag 5.075 Anträge. In 135 Fällen haben die Ungarn Flüchtlinge übernommen. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach forderte die EU-Kommission zum Handeln auf. "Rücküberstellungen sind beispielsweise nach Griechenland nicht möglich, weil humanitäre und rechtliche Asylstandards nicht eingehalten werden. Deswegen muss die EU-Kommission handeln, es wäre von überragender Bedeutung, dass die Kommission endlich dafür Sorge trägt, dass diese Mindeststandards in ausnahmslos allen EU-Ländern strikt beachtet werden", sagte er der Welt am Sonntag. "Es gibt kein Recht auf Asyl im Land der Wahl. Ein Antrag muss dort gestellt werden, wo erstmals ein Staat der Europäischen Union betreten wurde."

Sein Fraktionskollege Kai Wegner sagte der Zeitung: "Dublin in der jetzigen Form ist gescheitert. Einzelne Länder können die Flüchtlingskrise nicht allein stemmen." Länder, die sich der Aufnahme der Flüchtlinge entzögen, müssten auch die Kosten hierfür tragen. Die Europäische Union plant eine weitreichende Reform des Asylsystems, welche auch eine Bestrafung der Länder beinhalten soll, die sich einer Rücknahme von Flüchtlingen verweigern.

Die sogenannten Übernahmeanträge sind Teil des Dublin-Abkommens, das seit 1997 in der EU gilt. 2003 wurde mit der Dublin-II-Verordnung die Nachfolgeregelung für die aktuellen Mitgliedstaaten festgelegt. Wichtigster Inhalt der Verordnung ist die Vorschrift, dass Asylbewerber ihren Antrag in dem Land stellen, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Deshalb sollen EU-Staaten für Flüchtlinge, die zuerst in einem anderen europäischen Land waren, einen Rücknahmeantrag stellen. In der Praxis erweist sich dies jedoch als schwierig, da es oft schwer nachzuvollziehen ist, in welchem Land der Asylbewerber als erstes die EU betreten hat.