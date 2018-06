Die dänische Polizei hat zum ersten Mal seit Einführung des umstrittenen Schmuckgesetzes Bargeld von Asylbewerbern beschlagnahmt. Kopenhagener Beamte nahmen fünf Iranern etwa 80.000 Kronen (knapp 11.000 Euro) ab, wie die Reichspolizei mitteilte. Die Gruppe aus zwei Männern und drei Frauen zwischen 26 und 35 Jahren hatte versucht, mit falschen Papieren nach Dänemark einzureisen.



Das heftig kritisierte Gesetz, nach dem Asylbewerbern wertvoller Schmuck und Bargeld im Wert von über 10.000 Kronen abgenommen werden darf, um ihren Aufenthalt mitzufinanzieren, war im Februar in Kraft getreten.

Das dänische Parlament hatte die Verschärfung der Asylregeln mit großer Mehrheit beschlossen. Der Familiennachzug wurde damit erschwert und die Dauer von Aufenthaltsgenehmigungen verkürzt. Der Sprecher der einwandererfeindlichen dänischen Volkspartei, auf dessen Unterstützung die Minderheitsregierung angewiesen ist, sagte: "Was wir den Flüchtlingen sagen: Wenn Sie nach Europa kommen wollen, machen Sie besser einen Bogen um Dänemark."



Auch in Deutschland wird beschlagnahmt

Der Menschenrechtskommissar des Europarats, Nils Muižnieks, hatte die Verschärfung der Gesetze in Dänemark kritisiert. Auch dänische Beamte äußerten Kritik. Der Kopenhagener Polizist Jacob Nielsen hatte auf Facebook geschrieben, er sei nicht angestellt, um Flüchtlinge zu plündern. "Ich denke da nur an meine Großeltern. Sie waren Widerstandskämpfer und würden sich im Grabe umdrehen beim Gedanken, wem ich da gerade ähnle", schrieb Nielsen. Der Beitrag wurde mehr als 10.000 Mal geteilt.



Auch in Deutschland müssen Flüchtlinge einen Teil ihres Vermögens abgeben. Grundlage dafür sind die Paragrafen 7 und 7A des Asylbewerberleistungsgesetzes des Bundes, beide stammen aus den 1990er Jahren. In Bayern etwa dürften Flüchtlinge bei ihrer Ankunft 750 Euro Bargeld behalten, in Baden-Württemberg 350 Euro.

Im Jahr 2015 wurden in Dänemark 21.000 Asylanträge registriert. In Schweden waren es 163.000, in Deutschland knapp 477.00.