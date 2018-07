Frankreichs Sozialisten wollen ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2017 in einer Vorwahl küren. Der Nationalrat der Partei habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, sagte ihr Vorsitzender Jean-Christophe Cambadélis. Die Vorwahl soll am 22. Januar stattfinden, die vermutlich notwendige Stichwahl eine Woche später.



Im April und Mai 2017 werden die Franzosen in zwei Wahlgängen über ihren Staatschef entscheiden.

Cambadélis äußerte den Wunsch, dass auch der amtierende Präsident François Hollande sich dieser Vorwahl der Sozialisten stellen möge. Ohne das Votum der Parteibasis kann der 61-Jährige demnach nicht über 2017 hinaus im Elysée-Palast bleiben. Hollande sagte dazu: "Wenn ich die Vorwahl nicht gewinne, wie sollte ich auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl hoffen?" Noch ist aber unklar, ob Hollande überhaupt eine zweite Amtszeit anstrebt.

Dass er sich in diesem Fall der Vorwahl stellen müsste, ist in seiner Partei umstritten. Während einige Sozialisten dies als Chance sehen, mit gestärkter Legitimität in den Wahlkampf gegen die Konservativen und den Front National zu ziehen, sehen andere den Schritt als Eingeständnis für die schwache Position von Hollande, dessen Umfragewerte anhaltend schlecht sind.

Novum in der Geschichte Frankreichs

Thierry Solère von den bürgerlichen Republikanern, der Partei von Nicolas Sarkozy, spottete im Fernsehsender BFMTV über die Vorwahl-Pläne: Indem die Sozialisten dem Präsidenten eine Vorwahl aufnötigten, würden sie ihre Siegeschancen bei der Wahl 2017 vorab begraben. In der Tat ist diese hohe Hürde für einen amtierenden Staatschef ein Novum in der französischen Geschichte.



Rücksichtnahme darf Hollande im zerstrittenen linken Lager nicht erwarten, mehrere jüngere Politiker drängen nach. Insbesondere dem Premierminister Manuel Valls wird der Ehrgeiz nachgesagt, das höchste Staatsamt anzustreben. Eine Exponentin des linken Parteiflügels, Marie-Noëlle Lienemann, hat bereits ihre Kandidatur erklärt. Zudem ist die Konkurrenz im sozialliberalen Spektrum gewachsen: Der populäre Wirtschaftsmister Emmanuel Macron hat eine eigene Gruppierung ("En Marche", In Bewegung) gegründet.

Dann ist da noch ein mondäner und gern mal antideutscher Quälgeist. Jean-Luc Mélenchon, der Lafontaine der Franzosen, hatte bereits 2008 eine verbalradikale Linkspartei aufgemacht, um erst Hollandes Ex-Frau Ségolène Royal und später den verachteten Präsidenten zu bekämpfen. Mélenchon kündigte im Februar an, dass er 2017 antreten werde – seine Mission ist die strikte Opposition gegen jene angeblich neoliberalen Regierungslinken, die jetzt zur "Primaire" aufrufen.



Auch die "Republikaner" wollen ihren Kandidaten in einer Vorwahl bestimmen, und zwar bereits im November. Bei der Mitte-Rechts-Partei steht ein Dreikampf um die Kandidatur bevor: Ex-Präsident Nicolas Sarkozy sowie die beiden Ex-Premierminister François Fillon und Alain Juppé dürften die Vorwahl unter sich ausmachen.

Uneinigkeit links, Gewissheit rechtsaußen

Die Grünen, die Kommunisten und der "Front de Gauche" waren von den Sozialisten eingeladen worden, an der Vorwahl eines einzigen gemeinsamen Kandidaten der Linken teilzunehmen – sie sagten aber alle ab. Wahrscheinlich werden diese kleineren Parteien jeweils eigene Kandidaten in die erste Runde der Präsidentschaftswahl schicken.



Nur bei einer wichtigen französischen Partei dürfte die Nominierung ohne große Diskussion und erst recht ohne Vorwahl geschehen: Beim rechtspopulistischen Front National ist Marine Le Pen quasi als Kandidatin für 2017 gesetzt.