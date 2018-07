Kommt nach dem Brexit der Frexit? Die Frage stellte sich in Paris am Tag nach dem britischen EU-Ausstieg fast von selbst: Unüberhörbar ertönten die Siegesrufe des Front National (FN) auf allen französischen Kanälen. Ausgerechnet FN-Vize Florian Philippot durfte als Erster in Frankreichs populärster Radiomorgensendung auf RTL den Brexit kommentieren: "Die Europäische Union ist dabei zu sterben. Das Europa der freien Völker kommt zurück", jubelte der FN-Führer und forderte zugleich ein Frexit-Referendum nach britischem Modell. Seine Parteiführerin Marine Le Pen setzte auf einer Pressekonferenz am Vormittag nach: Der Brexit gäbe ihr "zusätzliche Legitimität, die gleiche Debatte in Frankreich zu führen". Denn: "Auch die Franzosen müssen die Wahl haben können."

Keiner redete Le Pen das Wort

Genau diese Siegerposen der Rechtsextremisten hatte man im Fall eines Brexits erwartet. Genauso wenig konnte die Ankündigung von Präsident François Hollande überraschen, dass Europa nun "einen neuen Schub" bekommen müsse und er sich deshalb am Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin treffe.

Nein, die eigentliche Überraschung lieferten am Tag nach dem Brexit Frankreichs Konservative. Die gewöhnlich eher vielstimmigen Republikaner boten ausnahmsweise ein Bild der Geschlossenheit. "Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen und müssen aus der Krise eine Gelegenheit machen", kommentierte Brice Hortefeux, engster Mitarbeiter von Ex-Präsident und Parteichef Nicolas Sarkozy. Ganz ähnlich reagierten andere führende Parteimitglieder auf den Brexit. Motto: Nicht aufgeben, stattdessen die EU neu begründen. Keiner redete Le Pen das Wort, was alles andere als selbstverständlich war.

Man analysiert nicht lange

Tatsächlich vergeht derzeit kein Tag, an dem sich das Dutzend Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, die im Herbst zu parteiinternen Vorwahlen des Parteikandidaten antreten, nicht in die Haare kriegen. Der Streit unter den Kandidaten besteht nicht zuletzt darin, wie man sich zu den Positionen des FN verhält. Gerade in diesem Punkt unterscheiden sich die beiden Favoriten der Republikaner, Sarkozy und der liberale Ex-Premierminister Alain Juppé. Sarkozy ist den Argumenten des FN gegenüber sehr viel offener als Juppé. Er teilt gewöhnlich die rechtsextremistischen Parolen um innere Sicherheit, lasche Grenzkontrollen und zu viele Ausländer. Und er kritisiert das Schengenabkommen scharf.

Umso wichtiger also, dass sich Sarkozy und seine Leute nach dem Brexit eindeutig für die EU positionierten und Le Pen mit ihren Frexit-Rufen allein ließen. Sogar Nadine Morano, eine ehemalige Ministerin Sarkozys und am rechten Rand der Partei positioniert, sprach sich gegen ein Frexit-Referendum aus und forderte eine Vertiefung der Europäischen Union hin zu einer Sozial- und Steuerunion.



Für Berlin könnte das noch zum Problem werden: Viele Pariser Stimmen sprachen sich nach dem Brexit ohne viel Zaudern für mehr Europa aus. Man analysiert nicht lange, sondern zieht für die vermeintlich richtige Idee in den Kampf. Nicht ohne den Hintergedanken, dass Frankreich dann wieder seine alte Rolle als Führungsnation der europäischen Einigung zuwachsen könnte. Was in Berlin vielen ein Schrecken wäre, weshalb die Mahnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, jetzt Ruhe und Besonnenheit zu bewahren, wohl vor allem auch an die Franzosen gerichtet war.

Wie lange hält die Einmütigkeit der Pariser Politik?

Und doch lautete die eigentliche französische Frage am Ende des Tages, wie lange die Einmütigkeit der etablierten Pariser Politik gegen den Frexit halten würde. "Ganz klar, das Nein (zur EU, d.Red.) würde siegen", bemerkte einer der Präsidentschaftsanwärter der Republikaner, Ex-Landwirtschaftsminister Bruno Le Maire, auf die Frage, wie die Franzosen heute über einen EU-Austritt Frankreichs abstimmen würden.



Die FN-Chefin wird den Brexit trotzdem im heraufziehenden Präsidentschaftswahlkampf für sich zu nutzen wissen: Als Einzige verspricht sie den Franzosen, in der Europafrage per Volksabstimmung entscheiden zu können. "Die Demokratie ist stärker als die Märkte", sagte sie. In dieser populistischen Formel liegt eine große Versuchung. Der Republikaner Le Maire jedenfalls will die Franzosen künftig auch mitreden lassen. "Wir werden die Franzosen nicht fragen, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Wir werden ein neues europäisches Projekt mit Deutschland und den anderen Gründungsstaaten der EU ausarbeiten: Das Projekt eines stabilen, handlungsfähigen Europas mit klaren Grenzen. Dann werden wir die Franzosen entscheiden lassen, ob sie diese neue Zielsetzung für Europa unterstützen, " sagte Le Maire. Und tappte damit direkt in die Referendumsfalle von Le Pen.