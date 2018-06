Drei Wochen vor dem Brexit-Referendum haben europäische Prominente die Briten mit einem offenen Liebesbrief umworben. 140 namhafte Sportler, Künstler und Wissenschaftler gehören zu den Unterzeichnern des "Liebesbriefs an die britische Bevölkerung", der in der Literaturbeilage der Times veröffentlicht wurde.



Neben dem Trainer des Londoner Fußballclubs Arsenal, Arsène Wenger, dem Schauspieler Christopher Lambert, Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und Ex-Abba-Musiker Björn Ulvaeus sind auch zahlreiche Deutsche vertreten: etwa Berlinale-Chef Dieter Kosslick, Fußballweltmeister Per Mertesacker und Schauspielerin Katja Riemann, sowie Regisseur Volker Schlöndorff. Mertesacker ist seit 2011 bei Arsenal unter Vertrag und lebt in Großbritannien.



"Nicht allein Verträge verbinden uns mit Ihrem Land, sondern auch das Band der Bewunderung und Zuneigung", heißt es in dem Brief. "Wir alle hoffen, dass Sie für deren Erneuerung stimmen." Zwar werde jede Entscheidung der Briten am 23. Juni selbstredend respektiert, mit dem Brief aber solle den noch Unentschiedenen bewusst gemacht werden, wie groß die Wertschätzung Großbritanniens als Mitglied der EU sei.

Der Ausgang des Referendums über einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union gilt nach den bisherigen Umfragen als offen. Laut der regelmäßigen Donnerstagsumfrage des Instituts WhatUKThinks kämen die Anhänger eines EU-Verbleibs auf 51 Prozent, die Gegner auf 49 Prozent; rund ein Fünftel gelten als noch unentschieden.