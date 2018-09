Was nun folgt, haben wir uns zwar oft ausgemalt – wirklich vorstellen wollten wir es uns nicht. Nach den wochenlangen Debatten über den möglichen Brexit, dem fieberhaften Ablesen von Börsenkursen und Wetteinsätzen, den hauchdünnen Vorsprüngen in den Umfragen für mal diese, mal die andere Seite, ist der Brexit jetzt tatsächlich da.

Es ist das Ende des Europas, das wir kennen. Der Beginn einer neuen populistischen Ära.

Das Referendum hat gezeigt, dass europäische Abstimmungen keine Außenpolitik mehr sind. Es gab Liebesbriefe (von den europäischen Liberalen), wuchtige Appelle (im Spiegel) und jede Menge Warnungen (von ungefähr jedem ranghohen europäischen Politiker). Es war ein bisschen wie eine Landtagswahl, bei der die Nachbarn nur zugucken und Daumen drücken durften. Eine Landtagswahl, bei der die AfD die neue Regierung stellt. Nun wird sie alles drumherum vergiften.

Schon ruft die Französin Marine Le Pen nach einem eigenen Referendum. Der Niederländer Geert Wilders fordert den "Nexit". Die italienische Liga Nord sagt: "Jetzt sind wir dran." Selbstbewusstseinsschub für die Radikalen.

"In so einem Land will ich nicht leben."

Vergangene Woche habe ich mich mit einigen Leuten in einem Pub in Ostlondon getroffen. Da war auch meine italienische Freundin mit ihrem holländischen Freund. Ein griechisches Pärchen, das ich vom Studium in London kenne. Zwei spanische Brüder, der eine zu Besuch aus Brüssel, der andere aus Berlin. Wir aßen Fish and Chips und diskutierten über den Brexit. Einer hatte gerade die Hälfte seines Ersparten von Pfund in Euro umgetauscht. Er sprach davon, auszuwandern, falls die Brexisten gewinnen: "In so einem Land will ich nicht leben."

Ein europäischer Stammtisch mitten in London. Ein Beispiel für das Borderlinesyndrom Großbritanniens: Einerseits Treffpunkt für Europas Elite. Andererseits Epizentrum des europäischen Nationalismus.

52 Prozent Leave, 48 Prozent Remain. Die eine Mehrheit hat die andere Mehrheit hauchdünn besiegt. Das Land ist gespalten. London, Schottland und Nordirland haben sich für die EU entschieden, alle anderen Regionen dagegen. Das Pfund ist auf den niedrigsten Stand seit 1985 gestürzt, Nigel Farage jubelt über den neuen "Independence Day".



EU-Ratspräsident Donald Tusk spricht von einem "dramatischen Moment". Brexit-Anführer Boris Johnson sieht die historische Chance für seinen Einzug in die Downing Street. Premierminister David Cameron, der in den vergangenen Wochen unermüdlich für die EU geworben hatte, hat heute Morgen seinen Rücktritt angekündigt: "Ich bin nicht der richtige Kapitän, um das Schiff in die richtige Richtung zu steuern. Der neue Premier sollte bis zum konservativen Parteitag im Oktober installiert sein." Seine Stimme bricht.

Gut möglich, dass es zu einer Verfassungskrise kommt

Er ist der Erste, der seinen Job verloren hat. Viele andere werden folgen. Es wird eine neue Regierung geben und mehrere Jahre Limbo, in denen der neue Premier mit den verhassten Europäern über die Austrittsbedingungen verhandeln muss. Gut möglich, dass es zu einer neuen Rezession kommt, vielleicht auch zu einer Verfassungskrise: Der Schotte Alex Salmond fordert ein neues Unabhängigkeitsreferendum, denn Schottland hat für die EU gestimmt. David Cameron und fast alle unabhängigen Experten haben vor diesem Chaos gewarnt. Die Menschen haben ihnen nicht geglaubt. Wollten ihnen nicht glauben.

Der Sieg der Brexisten ist ein Sieg der Antipolitik gegen die Elite. Ein Triumph ihrer Lügen über seriöse Berechnungen. Ein Votum gegen das Megathema des 21. Jahrhunderts: Zuwanderung.