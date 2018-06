Das kroatische Parlament hat den Ministerpräsidenten Tihomir Orešković und seine Regierung abgesetzt. Die Abgeordneten stimmten mit überwältigender Mehrheit (125 der 151 Stimmen) im Sabor genannten Parlament in Zagreb für seine Ablösung. Der Parteilose Orešković war nur fünf Monate im Amt.

Der einzigartige Schritt in der kroatischen Geschichte war von der größten Regierungspartei, der christlich-konservativen HDZ, eingeleitet worden. Bei der Abstimmung schloss sich auch die sozialdemokratische Opposition dem Misstrauensvotum an.

Wie eine neue Regierung zustande kommen soll, ist unklar. Nach der Verfassung hat die HDZ als stärkste Partei vier Wochen Zeit, um eine neue, von ihr geführte Regierung zu bilden. Allerdings ist fraglich, ob die Partei die notwendige Mehrheit von 76 Abgeordneten finden kann. Die Opposition strebt Neuwahlen an.

Streit in einem wackligen Bündnis

Die wochenlange Krise war durch Korruptionsvorwürfe gegen den HDZ-Vorsitzenden Tomislav Karamarko ausgelöst worden. Orešković hatte seinen Vize deshalb zum Rücktritt aufgefordert. Karamarko trat zwar zurück, sprach aber vom "Nichtfunktionieren der Regierung".

Die gestürzte kroatische Regierung hatte von Anfang an auf wackeligen Füßen gestanden: Die Parlamentswahl im November hatte keinen klaren Sieger erbracht. Erst nach langen Verhandlungen konnten sich die HDZ und die kleine Partei Most im Januar auf eine Koalitionsregierung mit dem parteilosen Orešković an der Spitze einigen. Interne Querelen machten das Regieren jedoch von Anfang an schwierig.