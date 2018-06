Israel und die Türkei wollen ihre Beziehungen nach Jahren diplomatischer Eiszeit wieder normalisieren. Sechs Jahre nach der Erstürmung der Mavi Marmara werden die Hinterbliebenen der getöteten Türken nach Angaben der Regierung in Ankara eine Millionenentschädigung aus Israel erhalten. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde 20 Millionen Dollar Kompensation zahlen, sagte Ministerpräsident Binali Yıldırım bei einer Pressekonferenz in Ankara.



Die Türkei und Israel hatten einst gute Beziehungen unterhalten, im Mai 2010 kam es jedoch zum Bruch. Israelische Truppen hatten damals eine türkische Flotte mit Hilfsgütern für den Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden acht türkische Aktivisten getötet, einer von ihnen hatte auch einen US-Pass. Als Reaktion zog die Regierung Ankara seinen Botschafter aus Israel ab und fuhr die militärische und wirtschaftliche Kooperation stark zurück. Einen völligen Bruch vollzogen beide Seiten indes nie.

Im Gegenzug zu den jetzt vereinbarten Entschädigungszahlungen wird die Regierung in Ankara sämtliche Klagen gegen israelisches Militärpersonal und den Staat Israel im Zusammenhang mit dem Vorfall zurückziehen. Auch Botschafter sollen wieder ausgetauscht werden, sagte ein israelischer Regierungssprecher.



Netanjahu sagte, die Normalisierung bringe wirtschaftliche Vorteile, etwa bei der Ölförderung. Die Vereinbarung könne zu einer Beruhigung in Nahost beitragen, der "in Aufruhr" sei, sagte Netanjahu in Rom. "Meine Politik ist es, Zentren der Stabilität zu schaffen." Die Seeblockade des Gazastreifens werde aufrechterhalten. Man werde jedoch den Transport von Hilfsgütern über den Hafen von Aschdod in die Palästinenserenklave ermöglichen. Die Verbesserung der Energie- und Wasserversorgung im Gazastreifen sei auch "ganz klar in Israels Interesse", sagte Netanjahu.

Ein ranghoher türkischer Regierungsvertreter sagte, Ankara werde gemäß dem Abkommen "humanitäre Hilfe und andere nichtmilitärische Produkte" in den Gazastreifen liefern und sich an Investitionen in die Infrastruktur dort beteiligen. Dazu gehöre der Bau von Wohnanlagen sowie die Fertigstellung eines Krankenhauses mit 200 Betten. Dadurch würden der Umfang der Strom- und Wasserversorgung der Bewohner zunehmen und neue Elektrizitätswerke gebaut.

Netanjahu sagte weiter, Teil der Vereinbarung sei auch eine Zusage der Türkei, Terroraktionen der radikalislamischen Hamas von türkischem Boden aus zu verhindern. Dies schließe auch die Finanzierung von Terror ein. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan habe sich außerdem schriftlich dazu verpflichtet, dass türkische Sicherheitsbehörden bei der Suche nach vermissten Israelis im Gazastreifen helfen, sagte Netanjahu. Die Türkei werde Israel auch beim Beitritt in internationale Organisationen helfen, in denen sie selbst Mitglied sei.