Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas binnen Stunden zwei Mittelstreckenraketen abgefeuert. Am Mittwochmorgen habe Pjöngjang von seiner Ostküste aus eine Rakete abgeschossen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Dieser Versuch sei misslungen. Ob der Start der zweiten Rakete wenig später glückte, war zunächst unklar.

Für das nordkoreanische Militär ist es der fünfte Test einer Mittelstreckenrakete in diesem Jahr. Bisher sind alle diese Tests gescheitert. Das erste Geschoss, allem Anschein nach eine Musudan-Rakete, sei von der Ostküste des Landes abgefeuert worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Streitkräfte in Seoul. Auch ein US-Regierungsvertreter bestätigte den mutmaßlichen Fehlstart sowie den zweiten Abschuss. Die USA untersuchten noch, was genau vorgefallen sei, sagte er.

Die USA sind beunruhigt darüber, dass Nordkorea über Musudan-Mittelstreckenraketen verfügt. Denn mit ihrer potenziellen Reichweite von 3.500 Kilometern könnten die Geschosse US-Militärstützpunkte in Asien und im Pazifik erreichen.



Mehrere UN-Resolutionen verbieten dem Regime in Pjöngjang, Versuche mit ballistischen Raketen durchzuführen. Nordkorea arbeitet an der Entwicklung von Mittelstrecken- und Langstreckenraketen, die einen atomaren Sprengkopf tragen können.

Die Lage in der Region ist seit einem nordkoreanischen Atomtest im Januar – dem vierten des Landes – und dem umstrittenen Start einer Weltraumrakete sehr gespannt. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Sanktionen gegen Nordkorea Anfang März verschärft.