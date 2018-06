Das wird diese Woche wichtig – so heißt das neue Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

50 Menschen hat ein US-Amerikaner mit afghanischen Wurzeln in einem Nachtclub für Homosexuelle in Orlando, Florida, erschossen, was im Präsidentschaftswahlkampf zu einer Debatte über Terrorismus und Waffengesetze führt. In Frankreich wiederum überschattet Hooligangewalt die Fussballeuropameisterschaft, Engländer, Deutsche und vor allem Russen prügeln sich durch Innenstädte und Stadien. Und in Großbritannien läuft der Countdown für die Brexit-Abstimmung am 23. Juni, das Lager der Austrittsbefürworter liegt knapp vorne, und den EU-Freunden fehlt eine charismatische, überzeugende Stimme. Reichen rationale Argumente allein nicht mehr?

Das sind unsere Themen in diesem Wochenausblick. Hier gibt es das Gespräch zum Nachhören: