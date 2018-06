Die Verhandlungen zwischen Vertretern der EU und der polnischen Regierung haben keine Annäherung gebracht: Die Europäische Union hat ihrem Mitglied Polen Defizite in der Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen. EU-Kommissar Frans Timmermans sagte, die Kommission habe die polnische Regierung schriftlich für ihr Vorgehen gegen das Verfassungstribunal des Landes kritisiert.

Hintergrund ist eine Reform, die die seit Herbst 2015 regierende rechtskonservative PiS-Partei im Dezember mit ihrer Parlamentsmehrheit beschlossen hatte. Dadurch sollen Richter ihre Entscheidung künftig nur noch mit Zweidrittelmehrheit treffen können statt wie bisher mit einfacher Mehrheit. Auch waren Ernennungen von Richtern rückgängig gemacht worden.

Die EU-Kommission hatte Mitte Januar erstmals eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat eingeleitet. Die Kommission kritisiert neben der international umstrittenen Verfassungsreform auch die Änderung des Medienrechts, wodurch die Chefs der öffentlich-rechtlichen Sender direkt von der Regierung ernannt oder abberufen werden können.

Das EU-Verfahren könnte auch Sanktionen nach sich ziehen, darunter ein zeitweiliger Entzug des Stimmrechts in der Gemeinschaft. Die schriftliche Stellungnahme ist ein weiterer Schritt in diesem Verfahren. Die Regierung in Warschau hat nun zwei Wochen Zeit für eine Reaktion. Die nächste Stufe wäre dann eine Empfehlung Brüssels, die kritisierten Mängel abzustellen. Erfolgt auch das nicht, könnte die EU dann Sanktionen verhängen.

Der polnische Regierungssprecher Rafał Bochenek wies die neuerliche Kritik der EU zurück: Der Streit um das polnische Verfassungsgericht sollte in Polen selbst und im Parlament beigelegt werden, sagte er. Herr Timmermans und seine Mitarbeiter wüssten genau, dass die Regierung große Elastizität und Willen zur Suche nach einem Kompromiss gezeigt habe. Bochenek warf der Opposition, aber auch dem Verfassungsgericht vor, einen Kompromiss verweigert zu haben. "Zu einem Kompromiss braucht es zwei Seiten."