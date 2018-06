Die Ermordung der britischen Abgeordneten Jo Cox hat weltweit Erschütterung ausgelöst. Viele Medien bringen das Verbrechen in Verbindung mit der Kampagne um einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und den Einsatz Cox' für eine offene Gesellschaft.

"Jo Cox war nicht einfach eine Abgeordnete, die ihre Pflicht erfüllte. Sie war eine Abgeordnete, die sich von einem Ideal leiten ließ", schreibt der britische Guardian. Was dieses Ideal war, habe die einstige Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation im vergangenen Jahr bei ihrer Antrittsrede im Parlament erklärt: "Unsere Gemeinden sind durch Zuwanderung sehr viel besser geworden, sei es durch irische Katholiken überall im Wahlbezirk oder durch Muslime aus Gujarat in Indien oder aus Kaschmir in Pakistan."

"Was für eine noblere Vision könnte es geben, als die einer Gesellschaft, in der sich alle Menschen ungeachtet ihrer Unterschiede behaglich fühlen?", heißt es im Guardian weiter. Cox habe sich für das friedliche Zusammenleben eingesetzt. "Diese Ideale werden oft unter dem Begriff Multikulturalismus abgetan, gleichwohl sind sie wertvoll. Es sind Ideale, die Cox dazu gebracht haben, sich unermüdlich für die brutal behandelten und vertriebenen Menschen aus Syrien einzusetzen. Und der schmerzlichste Gedanke ist, dass es diese Ideale gewesen sein könnten, für die sie nun gestorben ist."

Corriere della Sera thematisiert die Gefahr für die Demokratie in Großbritannien, die von dem Mord ausgeht: Am Donnerstag hätten auch die Briten den "Garten des Schreckens" betreten, schreibt die italienische Zeitung. "Die einfachste und beständigste Demokratie der Welt, die britische, entdeckt, dass sie nicht immun ist gegen die fanatische Gewalt, die in diesem schrecklichen Jahr für die freie Welt so kennzeichnend ist. Diese ist aber frei zu trauern, frei festzustellen, dass unter uns Einzelne leben, für die eine Überzeugung einen Mord oder ein Blutbad rechtfertigt."



Es gebe keine Logik, keine Erklärung, kein ehrenwertes Motiv für diese Tat, heißt es weiter. "Da ist nur dieses Gift, das nichts und niemanden verschont, nicht einmal die Demokratie, in der andere Meinungen auf so verschiedene Arten und Weisen zum Ausdruck gebracht werden können."

Auch das britische Boulevardblatt The Sun sieht einen Zusammenhang des Mordes mit dem landesweiten Hass, der im Zuge der Brexit-Kampagne aufkam. Die Zeitung ist für einen Austritt, stellt sie noch einmal klar. Jetzt sei aber nicht der Zeitpunkt, die Auseinandersetzung fortzuführen, die längst nicht mehr offen und ehrlich geführt werde.



Der Mord an Jo Cox verschärfe die Auseinandersetzung um den Brexit weiter, schreibt der niederländische De Telegraaf. "Was immer das Motiv für den Anschlag auf die Labour-Politikerin gewesen sein mag, er wird das Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU, den Brexit, beeinflussen. Befürworter wie Gegner haben ihre Kampagnen unterbrochen." Tatsache sei, "dass das Referendum eine starke Uneinigkeit der britischen Gesellschaft zum Vorschein gebracht hat. Der Mord an Jo Cox, die für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU eintrat, verschärft diese Zwietracht noch weiter".

Auch in Frankreich ist die Auswirkung auf die Kampagnen Thema. "Seit dem Mord an der Abgeordneten Jo Cox hat es unendlich weniger Bedeutung, ob man für ein 'in' oder für ein 'out' ist", schreibt Républicain Lorrain aus Metz. "Ob es die Tat eines geistig Verwirrten oder ein politisches Attentat war, die bereits besonders angespannte Referendumskampagne über Europa ist unwiderruflich überschattet." Weiter heißt es: "In der Europäischen Union bleiben oder nicht? Die Frage wird nach dem Ende der Trauer gestellt. Bevor der Tumult wieder losgeht, können die Wähler die Aussetzung der Kampagne dazu nutzen, um in Ruhe die Vorteile der Souveränität und die Nachteile der Isolation abzuwägen."