Am Ende des Tages, an dem die alte EU zerbrach, betrat Pablo Iglesias unter einigem Jubel eine große Wahlkampfbühne in Madrid. Die Hitze lag noch über dem Asphalt, als der Chef der neuen Linkspartei Podemos sich kurz vor Mitternacht an seine Anhänger wandte: "Nach dem Wahlsieg werden wir gemeinsam das Vaterland neu gestalten", rief der 37-Jährige. Das Wort "patria" benutzte er in seiner Ansprache gleich zehnmal. Zweimal schimpfte Iglesias über die deutsche Kanzlerin. Den Brexit, dieses historische Ereignis, kommentierte er hingegen mit nur einem Satz: "Das deutsche Europa funktioniert nicht mehr, es überzeugt einfach nicht."

In Spanien wird an diesem Sonntag neu gewählt, das Ergebnis könnte die ohnehin durcheinander geratenen politischen Verhältnisse im Land nochmals neu zusammenwürfeln. Die Konservativen und Sozialisten, die Spanien über Jahrzehnte im Wechsel regierten, haben Konkurrenz bekommen: Die liberalen Parteineugründungen Ciudadanos und die Linken um Podemos, entstanden aus den Protesten gegen die Sparpolitik des Landes in der Wirtschaftskrise. Bei den Parlamentswahlen im Dezember hatten die vier großen Parteien mehr oder weniger gleichstark abgeschnitten. Die Suche nach Koalitionen scheiterte, nun wird nach einem halben Jahr politischer Hängepartie neu gewählt.

Auch im verunsicherten Brüssel wird man genau hinschauen, was sich in Madrid tut: Vor allem die Linken sind Umfragen zufolge stärker geworden, denn sie haben jetzt ein Wahlbündnis mit anderen linken Parteien gebildet. Unidos Podemos ("Gemeinsam können wir") heißen sie nun und könnten dieses Mal zweitstärkste Kraft werden. Eventuell reicht es für eine weitere Linksregierung im Süden Europas.



Und das bliebe nicht ohne Folgen: So platzte die Nachricht vom Brexit zwar mitten in den spanischen Wahlkampf und alle politischen Akteure äußerten ihr Bedauern. Unidos Podemos aber mied ein Bekenntnis der Solidarität mit den jungen Briten, dem vereinten Europa, der europäischen Idee. In einer solidarischeren EU wäre dies nicht passiert: Dieser dürre Satz war unisono von den Parteistrategen zu hören.



Die Linke deutet konservative Ideen um

Umfragen zeigen, dass vor allem linke Spanier zunehmend EU-skeptisch sind. Podemos setzt daher im Wahlkampf lieber auf Patriotismus. Die spanische Linke hat den Konservativen einfach ihre Begrifflichkeiten geklaut und sie umgedeutet: Gegen das System agierten doch die Korrupten, die Steuerhinterzieher, die abgehobenen Eliten in den Regierungsparteien – und eben nicht die politische Linke, rief Iglesias bei seinem abendlichen Auftritt in Madrid – und seine Leute jubelten zornig. Das neue "Vaterland" hingegen werde sozialer und solidarischer sein, offen für alle, auch für Migranten, die sich mit der linken Idee identifizierten.



Der Grund für die extreme Popularität der neuen Linkspartei liege darin, dass niemand anderes die Befindlichkeit des Landes so gut lesen könne, sagte die Ex-Direktorin des nationalen Umfrageinstituts und Statistik-Expertin Belén Barreiro vor Kurzem. Zwar hat sich Spanien leicht erholt von der Krise, aber die Menschen haben den Staat und dessen Apparat zunehmend satt: Die Jugendarbeitslosigkeit liegt weiter bei 50 Prozent, wer eine Arbeit hat, verdient wenig und macht viele unbezahlte Überstunden. Und das in einem Land, in dem Angehörige der spanischen Elite Kreditkarten zugeschustert bekamen, mit denen sie gratis ihr Luxusleben finanzieren durften. Im Gegenzug drückten sie bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen an bestimmten Stellen ein Auge zu.



Für europäische Träumereien ist daher schlicht keine Zeit in diesen Tagen. In Spanien überschlagen sich die innenpolitischen Ereignisse: Der umstrittene konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy gilt nach einem neuen Korruptionsskandal als angeschlagen. Sein Innenminister soll die Sicherheitsbehörden angewiesen haben, gezielt nach Informationen zu suchen und diese aufzubauschen, um die verhasste Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien zu diskreditieren.



Die Opposition spricht von einer Missachtung des Rechtsstaats sondergleichen, der Minister fühlt sich falsch zitiert. Vielen gilt die konservative Partei inzwischen als moralisch untragbar. Dennoch sind die Konservativen bisher in Umfragen mit rund 29 Prozent stärkste Partei. Wer sie noch wählt, tut dies wegen des leichten Wirtschaftsaufschwungs der vergangenen Monate und der Angst vor einem Machtwechsel mit unklarem Ausgang.



Denn auch die bisherige Konkurrenz von links, die Sozialisten, fürchtet ums Überleben. Manuel de la Rocha empfängt in seinem klimatisierten Büro, er ist müde. Und aufgewühlt. Was für ein Tag: Erst die Nachricht des Brexit, die spanische Börse ist gleich mit abgestürzt. Als Experte des Parteivorstands für Wirtschaftsfragen ist er in den nationalen Medien gefragt, soll kommentieren, nebenbei noch wahlkämpfen. Es geht um alles. Umfragen sahen die PSOE bei nicht mehr als 22 Prozent – bis zu vier Prozentpunkte hinter Podemos. De la Rocha ist 43 Jahre alt. Er hat in New York gelebt und für die EU-Kommission im Ausland gearbeitet. Er ist kosmopolitisch und links, hat einen wichtigen Posten in der Partei. Er will die Dinge ändern – und muss jetzt um seinen Job fürchten.



Der PSOE droht nach der Wahl eine existenzielle Krise. De la Rochas Partei leidet an einem klassischen sozialdemokratischen Problem: Sie war in Regierungsverantwortung, als die spanische Wirtschaftskrise begann und leitete harte Reformen ein. Sie hat außerdem einige Korruptionsskandale zu verdauen. Viele glauben der traditionellen Arbeiterpartei nicht mehr, dass sie noch linke Interessen vertritt.

"Natürlich haben wir Fehler gemacht", sagt de la Rocha. Doch es könne nicht sein, dass nun die Populisten übernähmen. "Deren Antworten lösen keines unserer Probleme, weder in Spanien noch auf EU-Ebene. Wir sind uns einig, dass wir eine sozialere Politik wollen. Aber Podemos will Geld ausgeben, das wir nicht haben." De la Rocha macht eine abwertende Handbewegung: "Und in Brüssel wird sie niemand ernst nehmen. Sie haben keine Verbündeten dort. Wir schon."