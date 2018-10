Die Europäische Union (EU) hat ihre Sanktionen wegen der Annexion der Krim durch Russland um ein Jahr verlängert. Wie die Vertretung der 28 Mitgliedsstaaten mitteilte, gelten die Strafmaßnahmen nun bis zum 23. Juni 2017. Sie beinhalten unter anderem Export- und Investitionsverbote für EU-Unternehmen. Zudem dürfen Kreuzfahrtschiffe aus der EU weiterhin die Häfen der Schwarzmeerhalbinsel nicht anfahren. Die Maßnahmen sollen die Branchen Energie, Transport und Telekommunikation treffen.

Die EU verurteile "die rechtswidrige Annexion der Krim und Sewastopols durch die Russische Föderation", hieß es in der Erklärung zu dem Beschluss. Die EU ist demnach weiter fest entschlossen, ihre Politik der Nichtanerkennung uneingeschränkt umzusetzen.

Über die Verlängerung der wesentlich bedeutenderen Wirtschaftssanktionen gegen Russland will die EU frühestens in der kommenden Woche entscheiden. Sie laufen am 31. Juli aus und müssen einstimmig verlängert werden. Sie richten sich unter anderem gegen russische Staatsbanken, den Im- und Export von Rüstungsgütern sowie die russische Öl- und Gasindustrie. Unter EU-Staaten wird derzeit diskutiert, ob die Strafmaßnahmen abgeschwächt werden sollen, wenn es Fortschritte im Minsker Friedensabkommen für den Ukraine-Konflikt gibt.

Ursprünglich hatten sich die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, die Handels- und Investitionsbeschränkungen erst dann aufzuheben, wenn die Vereinbarungen komplett erfüllt sind. Das ist bislang nicht der Fall.



Infobox Sanktionen Russland Einreiseverbote Die Sanktionen gegen Russland Einreiseverbote Nach der Annexion der Krim durch Russland verhängten die USA und die EU 2014 Einreiseverbote gegen russische Politiker und Geschäftsleute. Ihre Konten wurden gesperrt und Gelder eingefroren. Auch Unternehmen fielen unter das Embargo, insbesondere jene, die von den russischen Behörden konfisziert wurden. Die EU weitete diese Sanktionen gegen Personen im Verlauf des russisch-ukrainischen Kriegs aus. Finanzielle Sanktionen Finanzielle Sanktionen Besonders schmerzhaft wirken sich für Russland die wirtschaftlichen Sanktionen der EU aus, die eine Reaktion auf den Krieg in der Ostukraine sind. Betroffen sind vor allem russische Banken, Rüstungskonzerne und die Energieindustrie. Finanzhilfen und die Lieferung von Technologie für die Förderung von Öl und Gas sind untersagt. Lebensmittelsanktionen Lebensmittelsanktionen Als Antwort verbot Russland die Einfuhr von Lebensmitteln aus der EU. In Russland verschwanden Käse aus Italien, Fleisch aus Deutschland und Früchte aus Spanien. Im Gegensatz zu den Sanktionen der EU richtet sich Russlands Embargo gegen die breite Bevölkerung – die eigene.

Mit der Koppelung der Sanktionen an den Friedensplan wollen die EU-Staaten den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu bewegen, sich für Frieden in der Ostukraine einzusetzen. Er könne die dort stationierten prorussischen Separatisten beeinflussen. Kritiker werfen Russland vor, die Separatisten mit Soldaten und Waffenlieferungen unterstützt zu haben.

Putin will EU entgegenkommen

Experten gehen davon aus, dass alle Sanktionen zusammengenommen Russland bereits einen dreistelligen Milliardenbetrag gekostet haben. Russland hält die Strafmaßnahmen für ungerechtfertigt und hat selbst Einfuhrverbote für westliche Agrarprodukte wie Obst und Fleisch verhängt. Präsident Putin sagte aber, dass die EU ein wichtiger Handelspartner für Russland bleibe. Er äußerte seine Bereitschaft, der EU entgegenzukommen. "Aber das kann natürlich keine Einbahnstraße sein."

Im März hatte die EU bereits ihre Sanktionen gegen Protagonisten der Ukraine-Krise für nochmals sechs Monate bis September verlängert. Dabei geht es um Reise- und Vermögenssperren gegen 146 Ukrainer und Russen, darunter enge Vertraute von Präsident Wladimir Putin. Bestehen blieben auch die Kontensperrungen für 37 Unternehmen und Organisationen, die zur Eskalation des Ukraine-Konflikts beigetragen haben sollen.