Während in Orlando die Überlebenden noch trauern und die ersten Opfer zu Grabe getragen werden, setzt sich in Washington nach dem Massaker in dem LGBT-Club Pulse das Machtspiel um das Weiße Haus unaufhaltsam fort. Gut zwei Wochen nach dem Attentat mit 50 Toten sind längst nicht alle Details geklärt. Aber die Massentötung durch Omar Mateen, einem gebürtigen New Yorker mit afghanischen Wurzeln, könnte für die Präsidentschaftswahl-Kampagnen von Donald Trump wie auch von Hillary Clinton noch eine besondere Rolle spielen.

Clintons Kampagne lief bis zu der fatalen Nacht in Florida ziemlich rund. Zehn Tage zuvor hatte sie in der vorletzten Runde der Vorwahlen die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen eingesammelt und damit eine historische Marke gesetzt: Als erste Frau ist sie designierte Kandidatin für das US-Präsidentschaftsamt. Ein Augenblick, auf den sie zeit ihres politischen Lebens hingearbeitet hatte und auf den sie acht Jahre warten musste nach ihrer gescheiterten Kandidatur gegen Barack Obama 2008.

Obwohl Clinton fast einen Monat länger als Trump bei den Republikanern benötigte, um bei den Demokraten die nötige Mehrheit der Delegierten hinter sich zu bringen, könnte sich genau dieser durch ihren hartnäckigen Kontrahenten Bernie Sanders hinausgezögerte Zeitpunkt des Triumphs jetzt bezahlt machen: Ihre Kampagne steuerte mit diesem Siegesmomentum und einem Umfragehoch auf die Sommerpause zu.

Eine Umfrage kurz vor dem Anschlag in Florida ermittelte, dass Clinton bei der Präsidentenwahl gegenüber Trump mit 49 zu 37 Prozent vorne liegen würde. Dieser Vorsprung ist nach der Bluttat allerdings wieder etwas geschmolzen. Trump, der die Ereignisse in Orlando sofort mit muslimischem Terror in Verbindung brachte, konnte mit seiner Hardliner-Position offenbar Boden gutmachen und den Rückstand zu Clinton verkürzen.



Für Clinton ist das Auf und Ab in den Umfragen nur ein kleiner Fingerzeig, dass sie noch einen weiten Weg vor sich hat. Im Gegensatz zu Trump, der an diesem Mittwoch nach Schottland gereist ist, um dort das Golfhotel Trump Turnberry zu eröffnen und etwas Brexit-Luft zu schnuppern, scheint die Demokratin keine Zeit verlieren zu wollen, um ihre Kampagne noch vor den großen Schulferien fit für die entscheidende Phase im Herbst zu machen. Einige Dinge hat sie bis dahin zu erledigen:

1. Bernie Sanders' Anhänger an Bord holen

Streng genommen hat sich Clinton längst davon verabschiedet, Sanders als ihren Hauptkontrahenten zu betrachten. Der Fokus liegt seit Wochen klar auf Trump. Inhaltlich hat Sanders ihr dennoch einiges abverlangt, was auch der Grund dafür sein dürfte, dass der Senator aus Vermont seine Kampagne trotz der ausweglosen Lage nicht für beendet erklärt: Er wird versuchen, Clinton bis zum Parteitag und darüber hinaus einige seiner politischen Versprechen aufzudrücken.

Das könnte wichtig für die Frage werden, ob es Clinton gelingt, den Großteil der Sanders-Anhänger auf ihre Seite zu ziehen. Bei den meist jungen Unterstützern des linken Senators ist die frühere Außenministerin wegen ihrer Verbindungen zur Wall Street äußerst unbeliebt. Diese Wählerschicht muss Clinton von sich und ihrer Vision für das Land überzeugen, wenn sie bei der Wahl im November auf ihre Stimmen zählen will.



Ihr Wahlprogramm sieht inzwischen zwar deutlich von Sanders beeinflusste Maßnahmen vor wie einen höheren Mindestlohn und bezahlbare Studiengebühren. Dennoch könnte ein Teil seiner Anhänger ihr die Unterstützung versagen. Seit einem vertraulichen Gespräch der beiden vor zwei Wochen wird spekuliert, dass er sich während des Nominierungsparteitags im Juli offiziell hinter sie stellt und sie ihm im Gegenzug einen Ministerposten in ihrem Kabinett anbietet.