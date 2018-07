Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders will trotz des voraussichtlichen Misserfolgs seiner Kampagne weiter für seine politischen Ideen kämpfen. Er "fange erst so richtig an", sagte der Senator aus Vermont am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Rede mit dem Titel "Und was jetzt?" in New York. Seine "politische Revolution" stehe nun aber vor einem Übergang von einer Präsidentschaftskampagne zu einer Initiative, die sich der Stärkung gleichgesinnter demokratischer Bewerber um Kongressposten und anderer Ämter verschreiben werde, fügte er hinzu.

Erst Anfang der Woche hatte Sanders eingeräumt, dass er wohl nicht der offizielle demokratische Präsidentschaftskandidat sein werde. Doch hat der 74-Jährige weder seinen formalen Ausstieg aus dem Rennen noch seine Unterstützung für die voraussichtliche Vorwahlsiegerin Hillary Clinton erklärt. Zu einem solchen Schritt drängt die demokratische Parteiführung Sanders jedoch.

Seinen Zuhörern in einem voll besetzten Saal in Manhattan rief der Senator zu, dass sein Kampf gegen wirtschaftliche Ungleichheit und sein Einstehen für einen Wandel bei den Demokraten weitergehen werde. Das bedeute, die Tür für Amerikaner der Arbeiterklasse "aufzuzwingen", anstatt die Führung der Partei den politischen Eliten zu überlassen.