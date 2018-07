Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat sich nach dem Anschlag in Orlando für mehr gezielte Polizeikontrollen von Personen auf der Grundlage der ethnischen Zugehörigkeit ausgesprochen. Darüber "müssen wir als Land nachdenken", sagte der Milliardär dem Sender CBS. Zwar hasse er den Gedanken. "Aber wir müssen anfangen, den gesunden Menschenverstand zu benutzen." Das Verfahren werde erfolgreich in Israel und anderen Staaten angewandt.

Zudem forderte Trump erneut, Moscheen in den USA stärker zu überwachen. "Das geschieht bereits in Frankreich", sagte er. "In einigen Fällen haben sie sogar Moscheen geschlossen."



Ein gezieltes Vorgehen der Polizei aufgrund von Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder Herkunft wird in den USA unter dem Begriff Racial Profiling seit Jahren kontrovers diskutiert. Beim Profiling erfassen Ermittler auf der Suche nach Verdächtigen bestimmte Kriterien wie Hautfarbe, Religion oder Staatsangehörigkeit. Bürgerrechtler kritisieren dies als diskriminierend.

Die Debatte wird wieder geführt, weil ein in den USA geborener Muslim den Nachtclub Pulse in Orlando angegriffen und 49 Menschen erschossen hat. Der Club war bei LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) beliebt. Der Attentäter war der Sohn afghanischer Einwanderer. Er wurde bei der Stürmung des Clubs durch die Polizei getötet.



Währenddessen formiert sich innerhalb der republikanischen Partei Widerstand gegen Trump. Wie die Washington Post berichtete, läuft derzeit der bisher am besten organisierte Versuch, ihn doch noch als Präsidentschaftskandidaten zu verhindern. Mehrere Dutzend Delegierte sind demnach daran beteiligt.



"Nicht das Gesicht unserer Partei"

"Wir müssen es einfach hinbekommen, sicherzustellen, dass Trump nicht das Gesicht unserer Partei wird", sagte der Delegierte Kendal Unruh, der als Anführer der Gruppe gilt, der Washington Post. Die Unzufriedenheit von Teilen der Partei begleitet Trump schon seit seinem Antritt im Sommer 2015. Vier Wochen vor dem Parteitag erreicht sie aber wegen der aktuellen Äußerungen und schlechter Umfragen einen neuen Höhepunkt.



Trump steht in seiner eigenen Partei besonders wegen seiner geplanten Maßnahmen im Kampf gegen den radikalen Islam in der Kritik. Unter anderem hat er ein vorübergehendes Einreiseverbot für Muslime in die USA gefordert. Auch Trumps Kampagne gegen einen Richter, der einen Prozess gegen ihn führt, wird von führenden Republikanern als "rassistisch motivierte und grundfalsche" Einmischung in die Justiz bezeichnet. Kritisiert wird zudem seine Reaktion auf das Attentat von Orlando, die viele als inhaltlich und thematisch verfehlt ansehen.



Trump reagierte betont gelassen auf den Widerstand innerhalb der Partei. "Ich habe 14 Millionen Stimmen gewonnen, weit mehr als jeder andere Kandidat in der Geschichte der republikanischen Vorwahlen", sagte er. Jeder Versuch, ihn an der Kandidatur zu hindern, wäre vollkommen illegal und eine "krasse Zurechtweisung der Millionen Menschen, die sich so bestärkt darin fühlen, was ich sage".

Obama: Trump macht das Land unsicherer

Auch Barack Obama, der amtierende Präsident der USA, hatte Trump nach dessen Äußerungen zum Attentat von Orlando scharf kritisiert. "Werden wir alle muslimischen Amerikaner anders behandeln?", fragte er mit Blick auf dessen Forderungen nach einem Einreiseverbot für Muslime. "Werden wir beginnen, sie wegen ihres Glaubens zu diskriminieren?" Wer alle Muslime gleichstelle, gehe den Menschen "auf den Leim, die einen Krieg zwischen dem Islam und dem Westen oder den USA wollen", sagte Obama.

Der Präsident wandte sich auch an die Parteiführung der Republikaner, von der er wissen wollte, ob sie tatsächlich mit solchen Forderungen einverstanden sei. Obama sagte, dass Positionen wie die von Trump "nicht unsere demokratischen Ideale reflektieren". Sie würden das Land unsicherer machen, indem sie der Propaganda der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) Nahrung gäben, dass "der Westen Muslime hasst".

Waffenlobby: Terroristen kontrollieren, nicht Waffenbesitzer

Die mächtige Waffenlobby in den USA vertritt nach wie vor der Ansicht, dass stärkere Waffenkontrollen Extremisten und Kriminelle nicht von Angriffen abhalten werden. Der Cheflobbyist der National Rifle Association, Chris Cox, sagte am Sonntag, das Massaker in Orlando ändere nichts an der ablehnenden Haltung der NRA zu schärferen Waffengesetzen.



Am Montag will der Senat in Washington über vier Maßnahmen zum Verkauf von Waffen abstimmen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass irgendeine davon gebilligt wird.



NRA-Geschäftsführer Wayne LaPierre sagte in der CBS-Sendung Face the Nation, das "politisch korrekte Weiße Haus" dränge auf stärkere Waffenrestriktionen, um damit von seinen Versäumnissen im Kampf gegen Terroristen abzulenken. Cox sagte im Sender ABC, die "katastrophale Situation", der die USA begegneten, habe nichts mit Schusswaffen zu tun. Es gehe darum, "radikale islamistische Terroristen" zu stoppen.