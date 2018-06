Die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat eine Grundsatzrede zur Außenpolitik genutzt, um ihren republikanischen Rivalen Donald Trump anzugreifen. Würde Trump zum Präsidenten der USA gewählt werden, wäre dies ein "historischer Fehler", sagte Clinton. Sie beschrieb den Immobilienmilliardär als Sicherheitsrisiko. Seine Vision für Amerika sei komplett falsch. Seine außenpolitischen Vorstellungen seien "gefährlich unzusammenhängend" und ohnehin eher "eine Serie von bizarren Wutreden".



Ein so dünnhäutiger und schnell zu verärgernder Mann wie Trump dürfe niemals an die Atomwaffen-Codes der USA gelangen, sagte Clinton. "Wir können die Sicherheit unserer Kinder und Enkel nicht in die Hände von Donald Trump legen." Er sei für die Aufgabe als Oberbefehlshaber der Streitkräfte vollkommen unvorbereitet. Seine Äußerungen zur Außenpolitik offenbarten, dass es ihm erheblich an Wissen mangele. "Ich kann Trumps bizarre Faszination für Diktatoren und starke Männer nicht verstehen", sagte Clinton. "Ich überlasse seine Vorliebe für Tyrannen den Psychologen."

Clinton forderte, die USA müssten weiterhin eng mit ihren Alliierten zusammenarbeiten. Denn immer dann, wenn das Land seine Führungsrolle abgegeben habe, sei ein Vakuum entstanden. "Wenn Trump gewinnt, werden sie im Kreml feiern. Das dürfen wir nicht geschehen lassen."

I'll be voting for @realDonaldTrump this fall. I'm confident he will help turn the House GOP's agenda into laws. https://t.co/LyaT16khJw — Paul Ryan (@PRyan) 2. Juni 2016

Von anderer Seite erhielt Trump Zuspruch. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, kündigte an, er werde Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützen. Ryan hatte mehrere Wochen lang gezögert mit einer Empfehlung für Trump gezögert. Er twitterte nun, er sei zuversichtlich, dass Trump "helfen wird, die Agenda der Republikaner im Repräsentantenhaus in Gesetze umzusetzen".

In einem Gastbeitrag für die Zeitung Janesville Gazette schrieb Ryan, dass es Differenzen zwischen ihm und Trump gebe. "Ich werde nichts anderes vortäuschen. Und wenn ich das Bedürfnis habe, werde ich weiterhin meine Meinung sagen." Insgesamt gebe es aber "mehr Gemeinsamkeiten als Meinungsunterschiede".

"Clinton muss in den Knast"

Trump begrüßte die Unterstützung durch Ryan. "Ich bin sehr zufrieden", zitiert ihn die New York Times. "Ich habe eigentlich eine gute Beziehung zu ihm. Er war sicherlich davon überwältigt, dass meine Kandidatur schon vor dem Parteitag geklärt wurde."

Seine Konkurrentin Clinton verurteilte Trump am Abend im kalifornischen San Jose erneut im Zusammenhang mit der E-Mail-Affäre. "Hillary Clinton muss in den Knast." Die 68-Jährige hatte während ihrer Zeit als Außenministerin ihre Kommunikation über einen privaten Server laufen lassen. Dafür wurde sie in einem Untersuchungsbericht des Außenministeriums gerügt. In dem am Mittwoch veröffentlichten Papier heißt es, Clinton habe sich im Ministerium keine Erlaubnis dafür geholt, den privaten Server zu nutzen. "Ehrlich, Leute – sie ist sowas von schuldig", sagte Trump, der die Affäre immer wieder thematisiert.



Während mehrerer Vorwahlen im Mai war deutlicher und deutlicher geworden, dass Trump die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gewinnen würde. Anfang des Monats hatten die letzten zwei seiner vormals 16 Konkurrenten ihren Wahlkampf beendet. Trump muss nun im Juli auf einem Parteitag der Republikaner formal als Präsidentschaftskandidat gewählt werden.