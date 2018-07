Das Brexit-Votum hat dem politischen System von Großbritannien schweren Schaden zugefügt. Nachdem Premierminister David Cameron für den Herbst seinen Rücktritt erklärt hat, ist die Politik wie gelähmt. Wer führt die Briten aus dem Schlamassel? Ein Brexit-Befürworter, ein Bremain-Verfechter? Klar ist: Nur Camerons offizieller Nachfolger wird in der Lage sein, die Blockade zu überwinden.



Favorit für diese Aufgabe war Boris Johnson. Der ehemalige Bürgermeister von London ist einer der Architekten des Brexit-Votums. Johnson hat den Austrittsprozess herbeigeführt – es schien naheliegend, dass er ihn auch führend umsetzen würde. In Umfragen erzielte er hohe Zustimmungswerte. Allerdings scheint Johnson von den Geistern, die er rief, selbst geschockt zu sein: Erst in allerletzter Minute erklärte er sich zu einer möglichen Kandidatur – und sagte ab.



Seit dem Referendum war der sonst so wortreiche Exzentriker erstaunlich wortkarg und handzahm gewesen. In einem Gastbeitrag für den Daily Telegraph hatte Johnson Anfang der Woche gar von einer "intensiven und sich intensivierenden Zusammenarbeit" mit der EU geschrieben. Bemerkenswerte Worte für einen der größten Europa-Gegner in Großbritannien. Seinen Verzicht dürfte auch der Gegenwind aus der eigenen Partei bedingt haben: Nach dem Votum hatte sich schnell eine starke Anyone-But-Boris-Bewegung formiert, die Johnson unbedingt als neuen Parteichef und damit als Premier verhindern wollte.

Als stärkste Kandidatin gilt daher nun Theresa May. Die bisherige Innenministerin vertrat im Wahlkampf einen Bremain-Standpunkt und positionierte sich als seriöse Alternative zu Johnson. Eine Europa-Befürworterin ist May trotzdem nicht, was sie strategisch zur perfekten Kandidatin macht: May könnte die über das Thema gespaltene Partei und auch die Bevölkerung mit einem gemäßigten Kurs in den weiteren Verhandlungen mit der EU einen. Eine Exit-vom-Brexit-Strategie wird May nach eigenen Worten aber nicht verfolgen. Ein weiterer Vorteil für May ist, dass sie nicht aus der Oberschicht stammt. "Manch einem muss gesagt werden, dass das Regieren kein Spiel ist", schrieb May in der Times zu ihrer Kandidatur. "Es ist ein ernstes Geschäft, das reale Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat."

Als Kandidat der Einigung tritt auch Michael Gove auf. Für Johnson war dessen Bewerbung ein schwerer Rückschlag, zuvor hatte Gove ihn unterstützt. Sein Umdenken begründete der bisherige Justizminister mit einer deutlichen Kritik an Johnson. Er glaube nicht, dass dieser "die Führung übernehmen und das Team für die kommenden Aufgaben aufbauen" könne. Der frühere Times-Journalist gilt als guter Freund von Cameron. Allerdings haben sich die beiden politisch überworfen: Gove plädierte im Brexit-Wahlkampf früh für einen Austritt. Für die Kampagne war das sehr hilfreich, weil Gove den Ruf eines umsichtigen, bescheidenen Intellektuellen hat. Im Bremain-Lager ist er wegen seiner mutigen Reformen als Bildungsminister und zuletzt als Justizminister aber genauso respektiert wie unter den Brexit-Befürwortern.

Mit Andrea Leadsom kandidiert ein Star der Brexit-Kampagne für die Cameron-Nachfolge. Die frühere Bankerin war bisher Energieministerin und trat im Wahlkampf entschieden für einen Austritt aus der EU ein. Das brachte ihr einige Bekanntheit und Beliebtheit ein. Ihre wirtschaftliche Expertise könnte ein starkes Argument für ihre Kandidatur sein, schließlich wird der Themenbereich in den Exit-Verhandlungen eine wichtige Rolle spielen.



Bodenständigkeit kann auch Stephen Crabb für sich reklamieren. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter in einer Sozialwohnung groß geworden, gilt er als sympathisches Gesicht der Tories. Der bisherige Arbeitsminister hatte sich nach Camerons Ankündigung als Erster vorgewagt und seine Kandidatur erklärt. Im Wahlkampf war Crabb allerdings deutlich für einen Verbleib in der EU eingetreten. Für viele Konservative dürfte er deshalb zu sehr für Kontinuität stehen.



Liam Fox hat dieses Problem nicht. Der frühere Verteidigungsminister ist klarer EU-Gegner und warb im Wahlkampf deutlich für den Brexit. Mit fast 20 Jahren Politikerfahrung ist er zudem bestens vernetzt in der Partei. Auf der anderen Seite könnte sein aggressives Auftreten die Bremain-Befürworter in der Partei abschrecken. Zudem hat Fox ein kleines Imageproblem: 2011 musste er als Verteidigungsminister zurücktreten, weil er häufiger einen engen Freund auf Dienstreisen mitgenommen hatte, der zufällig Rüstungslobbyist war.