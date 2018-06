Brexit-Wortführer Boris Johnson hat sich bei seinem ersten EU-Auftritt als neuer britischer Außenminister ungewöhnlich zurückhaltend gezeigt. Zum Auftakt des EU-Außenministertreffens in Brüssel verlor der frühere Londoner Bürgermeister kein schlechtes Wort über die Europäische Union. Zwar werde sein Land diese verlassen, es wolle aber weiter in "führender Rolle" in Europa mitwirken, sagte Johnson. "Das bedeutet in keinem Fall, dass wir Europa verlassen."

Im Referendumswahlkampf hatte Johnson wiederholt mit wenig diplomatischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt. Einmal verglich er sogar die Politik der EU mit der von Adolf Hitler. Zahlreiche EU-Politiker hatten sich deswegen sehr kritisch zu seiner Ernennung als Außenminister geäußert.

Nun betonte er den Willen zur weiteren Zusammenarbeit mit den Ländern der EU. Johnson verwies dabei auf den Anschlag in Nizza und die Kooperation der Sicherheitsbehörden. Die Europäer müssten ihre "Antwort auf Terrorismus miteinander abstimmen", sagte er.



Johnson war bereits am Sonntagabend in Brüssel eingetroffen und hatte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini getroffen. Sie bewertete das Treffen als "guten Austausch" über die wichtigsten Themen des Außenministertreffens, er sprach von einer "sehr guten Unterhaltung". Ein gemeinsames Abendessen der beiden musste abgesagt werden, nachdem Johnson wegen eines technischen Problems an seinem Flugzeug zu spät in Brüssel eingetroffen war.



Bislang hat die britische Regierung ihren Austritt aus der Europäischen Union noch nicht offiziell erklärt. Erst danach beginnt eine zweijährige Frist, in der alles geregelt werden muss. Laut dem für Handelsverträge zuständigen Minister Liam Fox bereitet sich Großbritannien auf einen Austritt zum 1. Januar 2019 vor.