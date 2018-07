Der Brexit-Wortführer Boris Johnson hat in seiner ersten öffentlichen Äußerung nach seiner Ernennung zum Außenminister versichert, dass Großbritannien auch nach dem EU-Austritt Teil Europas bleiben werde. Nach dem Brexit-Referendum müsse "der Wille des Volkes" nun umgesetzt werden, sagte Johnson vor dem Außenministerium in London. "Das bedeutet aber keineswegs, Europa zu verlassen."

Es gebe einen großen Unterschied zwischen dem Austritt aus der EU "und unseren Beziehungen zu Europa", die allenfalls "intensiviert" würden, sagte Johnson nach seinem ersten "sehr, sehr arbeitsreichen" Tag.

Die neue Premierministerin Theresa May hatte Johnson überraschend zum Außenminister gemacht. Als Brexit-Vorkämpfer hatte Johnson zur Niederlage von Mays Vorgänger David Cameron beigetragen. Völlig unerwartet hatte er dann aber nicht für den Posten als Partei- und Regierungschef kandidiert und galt deshalb vielen als politisch verbrannt.

In Europas Hauptstädten löste Johnsons Ernennung Befremden aus. Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault wertete seine Ernennung als ein "Zeichen für die politische Krise" in Großbritannien. Er brauche einen verlässlichen Partner in London, sagte Ayrault. Johnson habe in der Kampagne für den Austritt aus der EU "viel gelogen".

Johnson ließ diese Kritik an sich abprallen. Nach dem Brexit-Votum sei es "unvermeidbar", dass in europäischen Staatskanzleien "eine gewisse Menge Putz von der Decke kommt", sagte Johnson. Der französische Außenminister habe ihm zudem einen "bezaubernden Brief" geschrieben und ihm versichert, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue und die französisch-britischen Beziehungen vertiefen wolle. Auch US-Außenminister John Kerry habe zu den ersten Gratulanten gehört.

Beruhigung für die Märkte

Trotz der Aufregung um Johnsons Ernennung will die neue britische Regierung die Chaostage nach dem Brexit-Referendum hinter sich lassen und das Land zügig in geordnete Bahnen lenken. Die Finanzmärkte müssten wissen, "dass wir alles Notwendige unternehmen werden, um die Konjunktur auf Kurs zu halten", sagte der neue Finanzminister Philip Hammond, der bisher Außenminister war. Sie bräuchten Beruhigungssignale. Nach dem Referendum am 23. Juni war das Pfund auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten abgestürzt. Viele Experten erwarten, dass das Land im kommenden Jahr in eine Rezession rutscht.

Die Gefahr einer längeren Wirtschaftsschwäche in der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt und der nach Deutschland zweitgrößten Europas hat auch im Ausland Sorgen ausgelöst. Die Finanzminister der USA und Deutschlands, Jack Lew und Wolfgang Schäuble, versicherten in Berlin, alles tun zu wollen, damit der Brexit möglichst wenige negative Folgen hat. Deswegen müsse auch rasch Klarheit herrschen, sagte Schäuble. Lew forderte beide Seiten zu Flexibilität auf. Wichtigster Punkt in den Brexit-Verhandlungen dürfte werden, wie Großbritannien seinen Zugang zum EU-Binnenmarkt behält, obwohl es die Zuwanderung von EU-Ausländern begrenzen will.

"Die Premierministerin hat erklärt, dass wir einige Zeit brauchen, um uns auf diese Verhandlungen vorzubereiten", sagte eine Regierungssprecherin nach Telefonaten Mays mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande. Damit erteilte sie Erwartungen nach raschen Trennungsverhandlungen eine Absage. Merkel erklärte am Rande einer Reise nach Kirgisistan, sie habe May zu einem Deutschlandbesuch eingeladen. Sie hatte sich gegen eine "Rosinenpickerei" der Briten verwahrt.