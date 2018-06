Der türkische Journalist Can Dündar wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, zu spät und unzureichend auf die aktuellen Entwicklungen in der Türkei reagiert zu haben. Ihr Verhalten sei "eine Enttäuschung für alle demokratischen Kräfte in der Türkei" sagte er im Deutschlandfunk.

Auf ihrer Sommerpressekonferenz am Donnerstag hatte Merkel gesagt, sie sei betroffen und besorgt über das, was derzeit in der Türkei passiere. Für Dündar ist das zu wenig: "Es ist etwas spät, besorgt zu sein", sagte der Journalist, der in der Türkei wegen seiner kritischen Berichterstattung zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt wurde. Es sei wichtig, dass die Kanzlerin ihre Verantwortung bald anerkennen werde. Denn: "Sie war eine der größten Unterstützerinnen von Erdoğans Regierung."

Almanya Radyosu'nun sabahki yayını:

Merkel'in yarattığı hayalkırıklığı..https://t.co/gcw4fsm1JR — Can Dündar (@candundaradasi) 30. Juli 2016

Damit bezog der Journalist sich etwa auf einen Besuch Merkels beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Dündar sagte, er hätte sich gewünscht, dass sie "die Gelegenheit genutzt hätte, etwas über Pressefreiheit zu sagen, über Rechtsstaat oder Demokratie in der Türkei". Aber leider habe sie stattdessen nichts gesagt. Die daraus resultierende Enttäuschung aller Menschen, die in der Türkei an die europäischen Werte, Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit glaubten, halte noch immer an.

"Diese furchtbare Situation wird immer schlimmer"

Dündar fordert von der deutschen Regierung, die türkische Regierung vor weiteren "antidemokratischen Schritten" zu warnen. "Diese furchtbare Situation wird immer schlimmer, von Tag zu Tag", sagte er. Europäische Regierungen müssten den demokratischen Prozess und die demokratischen Kräfte unterstützen.

Dündar warnte zudem davor, die Gespräche zwischen der Türkei und der Europäischen Union abzubrechen. Das wäre eine "Bestrafung für die Menschen". Denn dann würde die Türkei einen anderen Weg gehen und sich Russland oder Asien annähern.