Drei Wochen ist es nun fast her, seitdem die Briten sich mehrheitlich für den Brexit ausgesprochen haben. Am Mittwoch folgt nun der Machtwechsel in 10 Downing Street: Nach dem Rücktritt von Premier David Cameron übernimmt die Konservative Theresa May die Regierung. Ihre wichtigste Aufgabe wird in den kommenden Monaten wohl darin bestehen, den Austritt aus der EU vorzubereiten und negative wirtschaftliche Folgen abzumildern.



Angela Merkel (CDU) will sie dabei nicht unter Druck setzen. Es müsse "einen Zeitraum geben, in dem die neue Regierung sich auch klar wird: Welches Verhältnis wollen wir zur Europäischen Union haben", sagte Merkel in einem Sat.1-Interview. Dementsprechend würden dann auch die Austrittsverhandlungen laufen. May hatte angekündigt, den EU-Austritt Großbritanniens nicht vor dem Jahresende zu erklären. Allerdings sagte sie dies, bevor Cameron seinen Rücktritt beschleunigte.

Cameron wollte ursprünglich erst im September die Konsequenz aus seiner Niederlage beim EU-Referendum am 23. Juni ziehen und sein Amt abgeben, kündigte dann aber überraschend an, schon am heutigen Mittwoch seinen Posten zu räumen. Mit dem Rückzug ihrer letzten Konkurrentin Andrea Leadsom war May am Montag in der konservativen Partei als einzige Kandidatin um die Cameron-Nachfolge übrig geblieben.

May will keine Neuwahlen

Der Tag der Machtübergabe ist genau durchgeplant: Cameron steht am Mittag im Unterhaus Rede und Antwort. Nach dieser letzten Fragestunde als Premier überreicht er Königin Elizabeth II. das Rücktrittsgesuch. Danach ist May an der Reihe: Auch sie fährt in den Buckingham-Palast, um sich dort von der Queen zur neuen Regierungschefin ernennen zu lassen. Eine reine Formsache. Nach dieser Zeremonie übernimmt May offiziell den Regierungsamtssitz 10 Downing Street.

Bereits am Donnerstag oder Freitag könnte May Minister ernennen. Forderungen der Opposition nach raschen Neuwahlen ließ sie erneut eine Absage erteilen. Das sei derzeit kein Thema, hieß es in ihrem Umfeld.

May wird seit dem Rücktritt von Margaret Thatcher 1990 die erste Frau sein, die in London regiert. Die bisherige Innenministerin gilt als Hardliner beim Thema Migration und will die Zahl der Einwanderer begrenzen – auch die Zahl der EU-Migranten. Jetzt fällt ihr die historische Aufgabe zu, das Ergebnis des Referendums umzusetzen und das Land aus der EU zu führen.



May hatte außerdem angekündigt, die Steuerschlupflöcher, die große Firmen wie Amazon und Starbucks nutzen, schließen zu wollen. Wie der britische Independent berichtet, arbeitet Mays Mann, Philip May, in einer Investmentfirma, die unter anderem große Anteile eben dieser Firmen hält. Er habe aber nichts mit der Verwaltung des Portfolios zu tun, sagte eine Unternehmenssprecherin, sondern arbeite im Bereich der Kundenbindung.

Unklar blieb die personelle Aufstellung der Labour-Opposition, wo Parteichef Jeremy Corbyn im Kampf um sein Amt einen Etappensieg erzielte: Er ist automatisch bei der bevorstehenden Basiswahl des nächsten Parteichefs nominiert. Damit muss Corbyn nicht die für andere Bewerber vorgeschriebene Unterstützung von 51 Labour-Abgeordneten zusammenbekommen – was für ihn wahrscheinlich schwierig geworden wäre, weil führende Fraktionsmitglieder den umstrittenen Parteichef so rasch wie möglich loswerden wollen. Die Abgeordnete Angela Eagle ist bereit, in einer Urwahl gegen den 67-jährigen Parteilinken anzutreten.