Das Bezirksamt von Berlin-Charlottenburg hat den Tod von zwei Schülern und einer Lehrerin bei dem Anschlag von Nizza bestätigt. "Wir sind zutiefst bestürzt", teilte Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann mit. Mehrere Medien hatten bereits über drei mögliche Tote aus Berlin berichtet.

Der Bezirk trauere mit den Eltern, der gesamten Schule, den Angehörigen und Freunden der Opfer, hieß es in der Mitteilung. "Wir stehen mit Ihnen Seite an Seite und sichern entsprechende Unterstützung zu." Als ein Zeichen der Trauer wurden auch die Dienstgebäude des Bezirksamtes auf Halbmast geflaggt.

Bei dem Anschlag in Nizza wurden offiziellen Angaben nach insgesamt 84 Menschen getötet, als ein Attentäter am Donnerstagabend bei Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag mit einem Lkw in die Menge raste. 52 Menschen wurden schwer verletzt, 25 sind derzeit in Lebensgefahr. Unter den Opfern sind zehn Kinder und Jugendliche.



Der Attentäter, ein 31 Jahre alter Tunesier, der in Nizza lebte, hatte mit gemieteten Kühllaster Menschen überfahren, die sich an der Uferpromenade in Nizza versammelt hatten. Dabei schoss er auf Polizisten, die das Feuer erwiderten und ihn schließlich töteten.

Das Motiv des Täters ist noch unklar. Die französischen Sicherheitsdienste hätten keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann sich radikalisiert habe, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Auch ein Bekennerschreiben sei bislang nicht bekannt geworden. "Die Art des Vorgehens entspricht aber weitestgehend den Mordaufrufen terroristischer Organisationen in Zeitschriften und Videos", sagte der Staatsanwaltschaft.



Der Täter war der Polizei bekannt: Im März wurde er zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte den Ermittlern zufolge drei Kinder und eine Frau, von der er getrennt lebte.



Weltweit trauern Menschen um die Toten. Frankreich will den seit den Angriffen von Paris geltenden Ausnahmezustand verlängern.