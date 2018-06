Emmanuel Macron tritt eloquent und mit feiner Gestik auf, als er am Dienstag eineinhalb Stunden freisprechend ein großes Pariser Publikum mit Ideen von Hegel bis Marine Le Pen bearbeitet. Bei aller Rhetorik ist die Rechnung des französischen Wirtschaftsministers einfach. Sie lautet: Von den vier Präsidentschaftsanwärtern, die schon bei der letzten Wahl 2012 die meisten Stimmen bekamen, könnten im nächsten Frühjahr wieder alle vier im Rennen sein. Das wäre die programmierte Langeweile. Was also, wenn er als Außenseiter gegen die Altvorderen an der Spitze einer neuen politischen Bewegung anträte? Hätte er nicht Chancen?

Die Lust und das Vergnügen an dieser Frage treiben Macron an diesem verregneten Sommerabend im alten Quartier Latin von Paris an. Er spricht im Saal der Mutualité, wo früher Charlie Chaplin und Léo Ferré auftraten. Es ist eine Art Gründungsveranstaltung seiner erst vor vier Monaten vereinten Bewegung En Marche. Im Publikum Junge und Alte mit En-Marche-T-Shirts und Europafahnen, darunter viele Krawattenträger. Sie sollen die "neuen Fortschrittlichen" (Macron) sein.



Draußen auf der Straße warten die alten Fortschrittlichen. "Wir werden euch das Leben vergiften", rufen Mitglieder der Sozialisten, der Partei, die Frankreich immer noch regiert, deren linker Flügel aber empört ist über die Regierungspolitik von Präsident François Hollande und seinem Wirtschaftsminister Macron.

Man vergisst das drinnen, im Saal der Mutualité fast. Dass Macron eigentlich immer noch Wirtschaftsminister und zum Regierungsgehorsam verpflichtet ist. Doch spätestens an diesem Abend entwächst er dieser Rolle. "Wir werden diese Bewegung bis ins Jahr 2017 führen, bis zum Sieg", schreit Macron kaum noch verständlich unter tosendem Applaus als letzten Satz in die Menge.



Kriegserklärung an Hollande

Das ist fast schon eine Kanditatur-Erklärung, mindestens aber eine Kriegserklärung an den eigenen Präsidenten. "Es wird Zeit, dass das alles aufhört", beschied Premierminister Manuel Valls am gleichen Tag Fragen nach Macron. Doch Macron glaubt, gerade erst anzufangen. Erst recht, wenn ihn, wie viele Beobachter prophezeien, seine Vorgesetzten Hollande und Valls bald aus der Regierung schmeißen.

Die linksliberale Pariser Tageszeitung Le Monde erkennt bereits eine neue Denkweise: den "Macronismus". Nichts Geringeres will Macron heraufbeschwören, wenn er vom "Aufbau einer Vision, einer klaren Ideologie" spricht. Macron, 38 Jahre, umwebt die Aura eines Zauberlehrlings. Er diente als Assistent des berühmten Philosophen Paul Ricœur, schrieb über Hegel und Machiavelli, besuchte die Eliteschule ENA, war Finanzbeamter und Privatbankier, bevor ihn Hollande erst als Berater in den Élysée-Palast und dann zum Wirtschaftsminister berief.