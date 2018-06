Die österreichische Regierung glaubt, dass sich die Flüchtlingskrise in diesem Jahr deutlich entschärfen wird. "Ich gehe davon aus, dass wir die Obergrenze von 37.500 Asylanträgen in diesem Jahr nicht mehr erreichen werden", sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) der Welt. In der ersten Jahreshälfte seien in seinem Land 25.700 Asylanträge gestellt worden, 20.100 davon seien zum Verfahren zugelassen worden, sagte Sobotka. Bis zum Erreichen der Obergrenze wären im zweiten Halbjahr demnach noch 17.400 Asylanträge möglich.



Verschiedene Maßnahmen wie die Schließung der Balkanroute, gesetzliche Möglichkeiten für die Zurückweisung von Flüchtlingen und ein verstärkter Schutz der ungarisch-serbischen Grenze hätten zu der Entwicklung beigetragen. "Dies alles wird zusammengenommen zu einer Entlastung in Österreich führen", sagte Sobotka.

Im Notfall will Sobotka auch Grenzkontrollen am Brenner einführen. "Österreich ist auf einen Massenansturm von Flüchtlingen aus Italien vorbereitet. Wir sind jetzt in der Lage, falls nötig, innerhalb von zwei Tagen strikte Grenzkontrollen am Brenner hochzuziehen." Dazu gehörten der Einsatz von Polizisten und Soldaten, aber auch die Errichtung eines Zaunes von bis zu 370 Metern Länge, der Aufbau von Kontrollpunkten an der Autobahn und der Bundesstraße sowie die Kontrolle von Zügen. "Das kann zu Verzögerungen im Reiseverkehr führen. Aber wir können nicht zulassen, dass Flüchtlinge unkontrolliert nach Österreich strömen." Es gehe darum, die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und Schleppern konsequent die Stirn zu bieten.

Die Forderung der EU-Kommission, Schutzsuchenden spätestens sechs Monate nach Stellung ihres Asylantrags eine Arbeitserlaubnis zu erteilen, lehnt Sobotka ab: "Ich halte es für undenkbar, Asylbewerbern eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Das wäre ein Aufruf an die Menschen in den Krisenstaaten, nach Österreich zu kommen. Das würde der Arbeitsmarkt hierzulande nicht verkraften."

Sobotka forderte in dieser Frage restriktive Regeln für alle EU-Staaten. "Es sollte künftig in allen EU-Ländern gelten, dass Asylbewerber nicht arbeiten dürfen. Unterschiedliche Regelungen sind in dieser Frage nicht gut und sie senden ein falsches Signal an die Herkunftsländer der Flüchtlinge." Die Arbeitslosigkeit sei in fast allen EU-Staaten hoch, gab er zu bedenken.