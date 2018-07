Italien will Flüchtlinge mit einer neuen Kampagne von der Fahrt über das Mittelmeer abhalten. In kurzen Filmen sollen die Geschichten von Überlebenden nach Bootsunglücken erzählt werden. 1,5 Millionen Euro sollen in die Kampagne mit dem Titel "Aware Migrants" investiert werden. "Du Migrant, der sich einen Traum erfüllen will, du läufst Gefahr, in einen Alptraum zu geraten", sagte Innenminister Angelino Alfano bei der Vorstellung des Projekts.



"Einige Erfahrungen sind so schrecklich und furchtbar, dass wir uns das nicht vorstellen können", sagte Federico Soda, Italien-Chef der Internationalen Organisation für Migration (IOM), die das Projekt unterstützt. Flüchtlinge seien oft falsch informiert über die Risiken der Reise.



Die kurzen Filme sollen nun auf Arabisch, Englisch und Französisch über soziale Medien, das Fernsehen und Radio in 15 Ländern Afrikas verbreitet werden. Ziel des Projekts sind Menschen unter anderem in Nigeria, Eritrea und dem Sudan, von wo aus die meisten Migranten nach Italien kommen.

Nach IOM-Angaben haben in diesem Jahr bislang 250.000 Flüchtlinge über das Meer Europa erreicht. Insgesamt 3.000 Menschen sind bei der Überfahrt getötet worden oder werden vermisst. Alfano sagte, mit der Kampagne sollten Wirtschaftsflüchtlinge abgeschreckt werden, die vergangenes Jahr 60 Prozent der Migranten ausgemacht hätten.