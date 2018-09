Dieses Video sollte den historischen Moment vor Augen führen: Eine Fotomontage der bisherigen 44 US-Präsidenten zerbirst auf der Leinwand des Demokraten-Parteitags in virtuelle Scherben, dahinter erscheint Hillary Clinton. "Wir haben gerade der gläsernen Decke den bislang größten Schlag versetzt", ruft die erste weibliche Präsidentschaftskandidatin der USA den jubelnden Delegierten zu. Die Botschaft ist klar: Ihr Sieg im November würde die gläserne Decke, die Metapher für die unsichtbare Barriere, gegen die Frauen trotz Qualifikation und Erfahrung im Berufsleben stoßen, endgültig sprengen. Clintons offenes Werben um weibliche Wähler ist eine Abkehr von ihrer früheren Strategie – und ein Akt der Verzweiflung. Hillarys historischer Erfolg als Frau soll für eine Kandidatin begeistern, die bisher zu den unbeliebtesten Bewerbern gehört, die in der modernen Zeit zur Wahl antraten. Und Clinton liegt zuletzt in den Umfragen gegenüber ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump zurück.



Bei ihrer ersten Bewerbung um die Kandidatur 2008 hatte Clinton eine Rolle als Vorkämpferin für Frauenrechte vermieden. Sie unterlag dem relativ jungen und politisch weit weniger erfahrenen Barack Obama, der jedoch als erster schwarzer Präsidentschaftskandidat die ersehnte Erneuerung und Hoffnung geradezu personifizierte. Dieses Mal ist ihr Rivale Donald Trump, ein ausgebuffter Reality-TV-Star, der die Wähler durch pure Emotion anspricht, auch wenn es in seinem Fall Angst und Wut sind.



Doch bisher hat Clintons "Ausspielen der Frauenkarte", wie Trump ihr vorwarf, nicht den gewünschten Effekt. Im Vorwahlkampf verlor sie in vielen Bundesstaaten deutlich gegen ihren innerparteilichen männlichen Konkurrenten Bernie Sanders. Ausgerechnet junge Frauen zogen den 74-jährigen Großvater vor. Zwar erhält Clinton laut einer aktuellen Umfrage des Wall Street Journal Zuspruch von 52 Prozent aller registrierten Wählerinnen beider Parteien. Trumps Zustimmungsrate liegt dagegen bei 37 Prozent. Doch der Abstand ist weniger beeindruckend, bedenkt man Trumps unverhüllte Frauenfeindlichkeit. Er bezeichnet Frauen, die ihm nicht attraktiv erscheinen, schon mal als "fette Sau" und unterstellte der kritisch nachfragenden TV-Moderatorin Megan Kelly, sie "blute wohl aus ihrem Was-auch-immer".

Der mangelnde Enthusiasmus der Jüngeren für Clinton versetzt Vertreterinnen der älteren Generation von Frauenrechtlerinnen in blanke Wut. Madeleine Albright, die Bill Clinton 1997 zur ersten weiblichen Außenministerin der USA machte, erklärte, es gebe einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die Frauen nicht unterstützen. "Wenn wir unsere Geschichten erzählen, wie schwierig unser Aufstieg war, dann denken viele von euch: Das ist doch Geschichte. Ist es nicht!", wetterte die 78-jährige. Und die Feministenikone Gloria Steinem, 81 Jahre alt, konnte sich die Begeisterung für Bernie Sanders nur dadurch erklären, dass die jungen Frauen hofften, unter dessen männlichen Fans einen Partner zu finden. "Wenn man in dem Alter ist, denkt man: Wo sind die Jungs? Und die Jungs sind bei Bernie", sagte sie in einem Interview. Zwar entschuldigte sich Steinem für ihre Bemerkung, aber die Reaktion war prompt und harsch. Die beiden sollten sich schämen, schrieb eine junge Anhängerin von Bernie Sanders und selbst erklärte Feministin auf Facebook. "Mich zu demütigen und als uninformiert und dumm hinzustellen, ist nicht der Weg, meine Stimme zu gewinnen." Sanders Anhänger wiederum verspotteten Frauen, die für Clinton stimmten, als "Vagina-Wählerinnen".

Das Problem: Eine Frau im Oval Office ist nicht schwer vorstellbar

Vielleicht kommt Clintons Pioniertat schlicht zu spät. Für Millennials, geboren Anfang der 1980er, ist ein weibliches Staatsoberhaupt nicht mehr eine ferne Möglichkeit, sondern eine Selbstverständlichkeit. Clinton sei zwar eine Frau, aber das sei nicht mehr radikal genug, schreibt Molly Roberts, Kolumnistin beim Harvard Crimson, der Studentenzeitung der Elite-Universität. "Wenn Clinton weiblich und schwarz, lesbisch oder arm wäre, würden sich mehr Millennials für sie erwärmen." Dass Clintons Triumph sich so wenig überwältigend anfühlt, mag auch an den Erfolgen der Frauenbewegung in den vergangenen 50 Jahren liegen. Frauen wie Albright und Steinem erinnern sich noch an Zeiten, als Frauen in den USA keine eigene Kreditkarte bekamen und die Berufswahl für die meisten aus der Entscheidung bestand, ob sie Lehrerin oder Krankenschwester werden wollten.

Nach wie vor sind Frauen in den Vorstandsetagen zwar auch in den USA die Ausnahme. Nur 21 der 500 größten US-Unternehmen haben einen weiblichen CEO. Aber unterhalb der Spitzenpositionen haben sie kräftig aufgeholt. Frauen besetzen laut der offiziellen US-Arbeitsmarktstatistik knapp mehr als 50 Prozent der Positionen im Management und bei freien und technischen Berufen. Tatsächlich ist ein Drittel der amerikanischen Ärzteschaft nun weiblich, genauso wie 45 Prozent der Anwälte und die Hälfte der Beschäftigten in Banken und Versicherungen. Und in vier von zehn US-Haushalten übernehmen Frauen inzwischen die Ernährerinnenrolle. Nicht nur als Alleinerziehende, sondern auch in Familien, bei denen beide Eltern zusammenleben. Rund 30 Prozent der erwerbstätigen Amerikanerinnen verdienen mehr als ihre Ehemänner.

Eine Frau hinterm Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses ist längst nicht mehr schwer vorstellbar. Tatsächlich haben Kinofilme und Fernsehserien wie Commander in Chief Präsidentinnen bereits vorweggenommen. Sie widme ihre Kandidatur allen "kleinen Mädchen, die große Träume haben", schwärmte Clinton anlässlich ihrer offiziellen Nominierung. Dieser Traum ist in anderen Ländern längst Wirklichkeit geworden. Angela Merkel ist seit 2005 Kanzlerin, Großbritannien hat mit Theresa May bereits zum zweiten Mal eine Frau an der Spitze. Argentinien, Brasilien und Chile wählten Präsidentinnen. Indira Ghandi regierte Indien, die größte Demokratie der Welt. Benazir Bhutto das ultratraditionelle Pakistan.