Im Kampf um den Vorsitz der oppositionellen Labour-Partei in Großbritannien hat die frühere Gewerkschafterin Angela Eagle überraschend aufgegeben. Sie ziehe ihre Kandidatur gegen Amtsinhaber Jeremy Corbyn zurück, da sie nicht genügend Unterstützung aus der Partei erhalten habe, teilte Eagle mit. Sie werde nun den Kandidaten Owen Smith im Kampf um die Parteiführung unterstützen.



Eagle kritisierte Corbyn scharf. "Wir haben im Augenblick eine Labour-Partei, die nicht funktioniert, wir haben einen Parteichef, der nicht das Vertrauen seiner Abgeordneten hat und nicht auf die Bevölkerung zugeht". Dabei brauche es eine "starke und geeinigte Labour-Partei" in der Opposition.



Eagle hatte Corbyn den Vorsitz streitig machen wollen, der wegen seiner Rolle beim Brexit-Referendum innerparteilich massiv in der Kritik steht. Viele Mitglieder seiner Unterhaus-Fraktion werfen ihm vor, er habe nur halbherzig Wahlkampf für einen Verbleib in der EU gemacht. Zudem bezweifeln sie, dass er als Spitzenkandidat fähig wäre, für Labour die nächste Parlamentswahl zu gewinnen.

Bei einer Vertrauensabstimmung in der Fraktion Ende Juni hatten drei Viertel der Labour-Abgeordneten gegen Corbyn gestimmt. An der Parteibasis genießt der Politiker des linken Parteiflügels, der erst im September bei einer Urwahl mit großer Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt worden war, jedoch immer noch Rückhalt. Trotz der wachsenden Kritik hält Corbyn an seinem Amt fest, weil er seine Unterstützer "nicht im Stich lassen will", wie er sagte.



Vor einer Woche hatte auch Smith seine Kandidatur gegen Corbyn bekanntgegeben. Er hatte im Schattenkabinett Corbyns den Posten des Arbeits- und Rentenministers inne, bevor er Ende Juni aus Protest gegen Corbyns Haltung im EU-Referendum zurücktrat.

Die Labour-Mitglieder müssen sich nun zwischen Corbyn und Owen entscheiden. Das Ergebnis der Abstimmung soll am 24. September feststehen.