Frage ans Auswärtige Amt: Wenn Frank-Walter Steinmeier schon Nato-Mänover der rein konventionellen Art "lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul" nennt, wie nennt er dann das hier?

Die Streitkräfte, die in die Nuklearmission (der Nato, Anm. d. Autors) eingebunden sind, sollten offen und regelmäßig Übungen unterzogen werden (…). Solche Übungen sollten nicht nur Nuklearwaffen-Staaten einbeziehen (…), sondern auch andere, nicht-nukleare Verbündete – um unmissverständlich die Einheit der Allianz klar zu machen.

Die Nato muss klarer und direkter die Rolle deutlich machen, die Nuklearwaffen in der Abschreckung und der Verteidigung spielen. Die Sprache der Abschreckung innerhalb der Allianz ist (…) seit dem Ende des Kalten Krieges immer weiter verwässert worden.

Der dramatische Verlust nuklearer Kultur erzeugt, zusammen mit der begrenzten Erfahrung vieler Alliierter, ein Ungleichgewicht, das in scharfem Kontrast zu potenziellen Gegnern steht.

Es sind Auszüge aus dem Text Nuclear deterrence and the Alliance in the 21st century (Nukleare Abschreckung und das Bündnis im 21. Jahrhundert), den die Nato am Montag in ihrem offiziellen Journal veröffentlichte. Er stammt von dem französischen Strategiedenker Camille Grand, aber es ist kein Zufall, dass das Nato-Hauptquartier sich diese Thesen nur wenige Tage vor ihrem Gipfel in Warschau zu eigen macht. Der Nato-Generalsekretär will das Bündnis "von der Rückversicherung zur Abschreckung" bewegen, wie Jens Stoltenberg der ZEIT sagte.

Anders ausgedrückt: Willkommen zurück in der Zeit der Sprengkopfzähler und Megatonnenrechner.

Vom Nato-Gipfel, der am Freitag und Samstag in der polnischen Hauptstadt stattfindet, soll offenbar das Signal ausgehen, dass die Nato auch eine Politikergeneration nach Ende des Kalten Krieges nicht vergessen hat, welches Versprechen sie in letzter Konsequenz zusammenhält: Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, und ein solcher Angriff wird nötigenfalls mit Atomwaffen vergolten. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis auf Zeitungsgrafiken nicht mehr nur kleine blaue und rote Soldaten zu sehen sind, sondern auch wieder Bombenarsenale und Sprengkraftindizes auftauchen.

Man ahnt die Reaktion des deutschen Außenministers sowie alter und neuer vermeintlicher Friedensbewegter: Es reicht der Nato offenbar nicht, Russland durch massenhafte Truppenverlegungen nach Osteuropa zu provozieren. Jetzt muss sie auch noch mit Atomwaffen wedeln!

Dieser Ansicht kann man sein. Nur lohnt vor der Urteilsfindung ein Blick auf das, was bisher geschah, genauer gesagt seit 2014. Russland annektiert die Krim und unterstützt einen Sezessionskrieg in der Ostukraine. Ziel ist es, zu verhindern, dass die Ukraine der Nato oder der EU beitritt. Die osteuropäischen Mitglieder der Nato, vor allem die Baltenstaaten, bekommen daraufhin Angst, Wladimir Putin könne es nicht bei dieser Verhinderungsstrategie belassen, sondern womöglich versucht sein, die bereits geschlossene Bündniszugehörigkeit der ehemaligen Sowjetstaaten an der Ostsee einem Härtetest zu unterziehen – etwa indem er, ähnlich wie auf der Krim, die prorussischen Bevölkerungsteile zu einem Aufstand anstachelt, den er dann militärisch unterstützt.

Zur "Rückversicherung" ihrer östlichen Mitgliedsstaaten beschließt die Nato auf ihrem letzten Gipfel im Sommer 2014 in Wales daher, ihre Truppen schneller gen Osten mobilisierbar zu machen sowie vier Bataillone à 1.000 Soldaten in Estland, Lettland, Litauen und Polen zu stationieren.

Zur selben Zeit in Moskau. Im Kreml scheint eine andere Angst umzugehen: Die USA können einfach nicht damit aufhören, den Kalten Krieg zu gewinnen. Um auch noch die Ukraine in ihre Machtsphäre zu ziehen, haben sie den Maidan-Putsch in Kiew angezettelt. Was kommt als nächstes? Würde Washington sogar einen Umsturz gegen Wladimir Putin selber betreiben, um zu verhindern, dass Russland den USA die Monopolstellung des Weltordnungshüters streitig macht?

Dieses Szenario liegt jedenfalls einem Großmanöver zugrunde, das Russland im vergangenen Jahr abhält. Offenbar um eine militärische Übernahme Russlands abzuwenden, üben mehr als 33.000 russische Soldaten die Invasion strategisch wichtiger Orte in Norwegen, Finnland, Schweden und Dänemark. Russische Bomber simulieren unter anderen einen Atombombenabwurf auf die dänische Insel Bornholm, wo jedes Jahr ein Politfestival stattfindet, zu dem die gesamte Staatsführung anreist.

Zudem verkündet die russische Regierung im Januar 2016, bis Ende des Jahres drei neue Divisionen mit je mindestens 10.000 Soldaten an der Westgrenze zur Nato aufzustellen, dazu fünf neue Nuklear-Raketen-Regimenter.

Spätestens damit ist klar: Russlands Militär könnte die Nato im Baltikum und in Polen schlicht überrennen. Eine Studie der Rand-Stiftung kommt Anfang 2016 zu dem Schluss, Russland könne die Hauptstädte der baltischen Staaten in höchsten 60 Stunden eingenommen haben.

Damit sind Ost und West zurück in der Konfrontationsstellung des Kalten Krieges. Ebenso wie die baltischen Staaten heute wäre damals West-Berlin gegen einen Angriff nicht zu verteidigen gewesen. Die alliierten Truppen, die dort stationiert waren, dienten vielmehr als nuklearer Stolperdraht. Wagt es, sie anzugreifen, lautete die stehende Warnung, und ihr löst den dritten Weltkrieg aus.

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie reimt sich. Die Funktion, die die alliierten Truppen bis 1990 in Berlin wahrnahmen, übernehmen jetzt die amerikanischen, britischen, deutschen (und vielleicht demnächst französischen) Truppen im Baltikum und in Polen.

Der Unterschied zu damals ist freilich, dass der Zusammenhalt des Westens – und damit auch sein Abschreckungspotenzial – deutlich geschrumpft ist. Oder kann sich jemand ernsthaft vorstellen, dass Frank-Walter Steinmeier auf all dies antwortet: Ich bin ein Balte!