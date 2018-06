An diesem Mittwoch tagt in Brüssel der Nato-Russland-Rat. Er tritt zum zweiten Mal zusammen nach einer langen Phase der Sprachlosigkeit zwischen dem westlichen Bündnis und der Führung in Moskau. Eigentlich eine gute Nachricht, sollte man meinen. Doch dann hört man führende amerikanische Russlandkenner seufzen, das werde wieder ein schrecklich unergiebiges Treffen, die russische Seite werde die bekannten Propagandafloskeln abspulen und an Antworten wenig interessiert sein. Vertane Zeit!

Und man fragt sich eine halbe Woche nach dem Nato-Gipfel in Warschau: Wie ernst ist die neue Doppelstrategie von Abschreckung und Dialog gemeint? Setzt die westliche Seite wirklich alles daran, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen? Es gibt genügend Leute in Brüssel und den Hauptstädten des Westens, die an einen Dialog nicht glauben. Weil sie Putin für dialogunwillig und dialogunfähig halten.

Ja, mancher hält das Gespräch mit Russland heute für schwieriger als in den sechziger Jahren, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, weil damals die Regeln zwischen Ost und West klar gewesen seien und beide Seiten sich daran gehalten hätten. Putin aber sei unberechenbar, er lasse für sich keine Regeln gelten.

Nun warten alle, wie der Kreml-Chef auf die Beschlüsse von Warschau reagieren wird. Er hat selbst ja schon vor Wochen harte Konsequenzen angekündigt. Zum Teil wurden diese schon vor dem Nato-Gipfel präzisiert. Als die Nato die Aufstellung von vier Bataillonen (insgesamt ca. 4.000 Soldaten) in den baltischen Staaten und in Polen ankündigte, erklärte die Regierung in Moskau, drei Divisionen (rund 30.000 Soldaten) in Russlands westliche und südliche Militärbezirke verlegen zu wollen.

Experten erwarten keine neue Reaktion von Putin

Bleibt es dabei? Oder geht Putin noch weiter? Lässt er Iskander-Kurzstreckenraketen im Gebiet von Kaliningrad aufstellen? Kündigt er womöglich tatsächlich, wie von manchem im westlichen Bündnis befürchtet, den Vertrag zur Abschaffung der nuklearen Mittelstreckenraketen (INF-Vertrag) auf?

Es gibt aber auch sicherheitspolitische Experten, die zunächst überhaupt keine Reaktion erwarten. Putin habe sich mit seinem Eingreifen in Syrien doch gerade wieder in eine Position gebracht, in der er auf Augenhöhe mit den Amerikanern spreche, argumentiert einer von ihnen. Warum sollte er diesen Erfolg gefährden?

Die Nato feiert Warschau als einen Gipfel der Einheit. Und da ist etwas dran. Putin hat die Allianz mit seiner Destabilisierung der Ostukraine und der Annexion der Krim zusammengeschweißt, er hat sie regelrecht re-vitalisiert. Bisher hält die einheitliche Linie, auch die gegen Russland gerichteten Wirtschaftssanktionen wurden gerade wieder verlängert.