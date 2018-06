Der Attentäter von Nizza hatte vor dem Anschlag ein "gewisses Interesse" für die islamistische Bewegung gezeigt. Das habe die Auswertung seines Computers ergeben, sagte der Pariser Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins. Auf dem Computer des 31-Jährigen seien Videos und Fotos mit zum Teil äußerst gewalttätigem Inhalt gefunden worden. Der Verdächtige habe der Terrormiliz seine Unterstützung bekundet und im Internet nach Propagandamaterial des IS gesucht.

Unter anderem habe der Tunesier in den Tagen vor dem Anschlag nach Videos religiöser Gesänge gesucht, die islamistische Terrororganisationen als Propagandainstrument nutzen. Zudem habe er sich ausgiebig über den Anschlag in Orlando informiert. Auf dem Computer des Täters sei zudem Bildmaterial extremistischer Gruppen gefunden worden, darunter ein Foto von einer Flagge des IS und von dem getöteten Al-Kaida-Anführer Osama bin Laden.



"Seit acht Tagen hat er sich einen Bart wachsen lassen und erklärt, dies habe eine religiöse Bedeutung", sagte der Staatsanwalt. Derzeit gebe es aber keine Belege für eine direkte Verbindung zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), die den Angreifer als ihren "Soldaten" bezeichnet hatte.



13 der insgesamt 84 Toten seien noch nicht identifiziert, sagte Molins weiter. Er sprach von einer Tat, die geplant und vorbereitet gewesen sei. Der in Nizza lebende Tunesier war mit seinem Lastwagen am Abend des 14. Juli die Promenade entlanggefahren, hatte dabei Menschen überfahren und auch um sich geschossen. Polizisten töteten ihn schließlich.



Der Attentäter hat den Anschlag laut Molins über mehrere Tage vorbereitet. Die bisherigen Ermittlungen hätten den "vorsätzlichen Charakter" belegt. "Die Gesamtheit dieser Elemente führt dazu, die Fakten als einen Anschlag zu analysieren, der zumindest in den Tagen vor der Tat bedacht und vorbereitet wurde." Bilder der städtischen Videoüberwachung zeigten, dass er in den Tagen vor dem Anschlag zweimal mit dem Lastwagen auf die Promenade fuhr. Auch Handyfotos des Mannes deuteten auf solche Fahrten hin – es könne sich dabei um ein Auskundschaften des Tatortes gehandelt haben, so Molins. Der Tunesier habe zudem seit dem 1. Juli mehrfach im Internet nach Informationen über die Feierlichkeiten und nach Videos tödlicher Unfälle gesucht.



Tausende Menschen versammelten sich am Montag an der berühmten Uferpromenade von Nizza, um der Toten der Attacke vom Donnerstagabend – dem französischen Nationalfeiertag – zu gedenken. Am Mittag hielten sie dort eine Schweigeminute ab.