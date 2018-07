Man hatte schon damit gerechnet. Seit Tagen raunten in Wien die juristischen Versteher, der Senat des Verfassungsgerichtshofs werde wohl nicht umhin kommen, das Resultat der österreichischen Bundespräsidentschaftswahl wieder aufzuheben. Prompt trat die trübe Vorahnung auch ein.



Insgesamt steht die Republik jetzt mit heruntergelassener Hose da: Nicht einmal eine demokratische Wahl kann dieses Kernland der EU ordnungsgemäß durchführen. Mit der Ausnahme von Haiti mussten ja in der jüngeren Vergangenheit nirgendwo in der westlichen Hemisphäre Präsidentenwahlen annulliert werden. Zwar versucht die Staatsspitze zu beschwichtigen und spricht von einem Beweis dafür, dass der Rechtsstaat funktioniere, doch zur Sicherheit kündigte der Innenminister als Leiter der Bundeswahlbehörde bereits an, man werde für das nächste Mal Wahlbeobachter der OSZE ins Land bitten.

Tatsächlich basierte die Wahlanfechtung nicht auf dem Vorwurf, eine finstere Verschwörung habe versucht, den Wählerwillen zu verfälschen, sondern auf dem Schlendrian der demokratischen Basis. Die Freiheitliche Partei, deren Kandidat Norbert Hofer im Mai von dem Grünen Alexander Van der Bellen lediglich um 31.000 Stimmen übertrumpft worden war, hatte das Wahlergebnis angefochten, weil sie in 94 von 117 Wahlbezirken Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen festgestellt hatte. Nach einem aufwendigen öffentlichen Beweisaufnahmeverfahren gaben die obersten Richter den Hofer-Unterstützern größtenteils Recht. Im Herbst – Ende September oder Anfang Oktober – muss die Wahl wiederholt werden und die nächsten drei Monate werden dem Land eine Neuauflage des polarisierenden Wahlkampfes aus dem Frühjahr bescheren.

Theoretische Möglichkeit zur Manipulation

Zwar wurde in keinem einzigen Fall ein Hinweis auf konkrete Manipulation von Stimmen gefunden (was die Freiheitlichen in ihrer Anfechtung auch gar nicht behauptet hatten), doch die Verfassungsrichter folgten ihrer jahrzehntelangen Spruchpraxis, in der sie die entsprechenden Wahlparagrafen stets sehr konservativ ausgelegt hatten: Es genügt ihnen, dass die theoretische Möglichkeit zur Manipulation bestanden habe.

Tatsächlich offenbarten die Zeugenbefragungen, bei denen Dutzende von Wahlbehördenleitern und ehrenamtliche, von den Parteien nominierte Beisitzer minutiös aussagen mussten, ein merkwürdiges Sittenbild der politischen Alltagskultur in Österreich. Offensichtlich verstehen die Funktionsträger in den Wahllokalen die gesetzlichen Bestimmungen bestenfalls als Empfehlungen. Sehr häufig wurden sie eben so ausgelegt, wie es am bequemsten erschien. Sonderliches Unrechtsbewusstsein zeigte kaum jemand.

Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen

In fast allen von der FPÖ beanstandeten Fällen geht es um dieselben Vorwürfe: Wahlkarten seien mitunter durch Unzuständige zu früh vorsortiert und teilweise auch vor der Zeit geöffnet worden. Das sehr komplizierte Wahlkarten-Gesetz sieht vor, dass sich die Wahlkommission, also Wahlleiter und Beisitzer, am Morgen nach dem Wahlgang um 9 Uhr an die Arbeit machen. Diese Bestimmung wurde in vielen Bezirken außer Kraft gesetzt.



Es wurde schon am Wahlabend begonnen, zu sortieren, und häufig tauchten die Beisitzer am nächsten Morgen gar nicht auf, weil, berufstätig oder nicht, sie Besseres zu tun hatten. Mitunter hatten sie bereits vorher mit einer Blankounterschrift beurkundet, dass die Auszählung rechtskonform erfolgt sei. "Weil ich ein unerschütterliches Vertrauen zur Bezirkswahlbehörde hatte", begründete nun eine FPÖ-Beisitzerin ihre Blindflugsignatur.

Dumm nur, dass es blaue Funktionärinnen wie diese Dame sind, die später in einem ganzen Stoß von eidesstattlichen Erklärungen die Verletzung der Wahlordnung untermauerten und damit die Wahlanfechtung ermöglichten. Dafür interessiert sich nun die Staatsanwaltschaft, da sich die Verantwortlichen streng genommen der Urkundenfälschung schuldig gemacht haben könnten.