Muss die Stichwahl um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten wiederholt werden? Alles deute daraufhin, berichten österreichische Medien. Ebenfalls möglich ist, dass die Wahl in Teilen gekippt wird. Seine Entscheidung hat der Verfassungsgerichtshof (VFGH) offenbar schon getroffen, verkündet wird sie öffentlich um 12 Uhr. Die vorgezogene Entscheidung – der VfGH hätte bis nächsten Mittwoch Zeit – deute darauf hin, dass die Stichwahl aufgehoben werde, schreibt Die Presse.

Der #VfGH wird morgen, Freitag, 1. Juli, um 12.00 Uhr seine Entscheidung zu #bpw16 bekanntgeben. Sie wird öffentlich verkündet. — Christian Neuwirth (@VfGHSprecher) 30. Juni 2016

Der von den Grünen unterstützte Alexander Van der Bellen hatte die Stichwahl am 22. Mai mit knappem Vorsprung gewonnen. Die FPÖ, deren Kandidat Norbert Hofer nur um 31.000 Stimmen den Sieg verpasst hatte, hatte die Wahl angefochten, weil es in 94 von 117 Bezirkswahlbehörden Unregelmäßigkeiten gegeben habe.

Bundespräsidentenwahl - das knappe Ergebnis Schraffiert sind die Stimmen, die per Briefwahl abgegeben wurden.

Im Prozess und bei der Befragung von rund 90 Zeugen stießen die 14 Verfassungsrichter tatsächlich auf formale Verstöße gegen das Wahlgesetz. So wurden etwa in mehreren Bezirken die Stimmen der Briefwähler bereits am Sonntagabend ausgezählt, obwohl das Gesetz vorschreibt, dass dies erst ab neun Uhr am folgenden Montag zulässig ist. Zudem wurden Briefwahlstimmen teilweise von Personen ausgezählt, die gar nicht zur Wahlkommission gehörten. Im Extremfall zählten Beamte Stimmen aus, um der Bezirkswahlbehörde das Ergebnis zur Unterschrift vorzulegen.

Die Briefwahlergebnisse waren dann auch schon am Sonntag bekannt geworden, was die knapp unterlegene FPÖ zur Klage gegen das Wahlergebnis bewogen hatte.



Vor allem zwei Aspekte musste der VfGH im Verfahren bewerten, wie Der Standard schreibt. Erstens: Kam es zu rechtswidrigen Amtshandlungen (die vorzeitige Auszählung wäre eine solche)? Und zweitens: Kann diese rechtswidrige Handlung auch zu einer Manipulation des Ergebnisses geführt haben? Damit muss eine Manipulation nicht nachgewiesen werden, die Möglichkeit einer solchen reicht nach bisheriger Rechtsprechung des Gerichts aus.