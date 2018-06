Nach dem Putschversuch in der Türkei hat US-Präsident Barack Obama dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan Unterstützung bei der Aufklärung der Hintergründe versprochen. Am Telefon sprach Obama persönlich mit seinem türkischen Amtskollegen über den Geistlichen Fethullah Gülen. Das US-Präsidialamt erklärte, bei dem Telefonat habe Obama Erdoğan ermahnt, sich an die in der Verfassung festgehaltenen demokratischen Prinzipien zu halten. Die türkische Regierung habe der US-Regierung elektronisch vier Dossiers über Gülen zugesandt. Die USA warteten derzeit auf ein offizielles Auslieferungsgesuch, hieß es weiter.

Erdoğan macht den in den USA lebenden Geistlichen für den Putschversuch verantwortlich. Gülen selbst weist die Anschuldigungen zurück. Nach US-Vorgaben muss die Türkei Beweise liefern, dass Gülen an dem Putschversuch beteiligt war. US-Außenminister John Kerry hatte am Montag erklärt, für ein Auslieferungsgesuch müssten klare Beweise vorgelegt und nicht nur Vorwürfe erhoben werden. Der türkische Regierungschef Binali Yıldırım hatte daraufhin erklärt, seine Regierung werde den USA mehr Beweise zu Gülen liefern, "als ihnen lieb ist".



Bevor es zu einer Auslieferung kommt, wird ein entsprechendes Gesuch von Anwälten geprüft. Es muss in Einklang mit einem Auslieferungsabkommen aus dem Jahr 1981 stehen, die mutmaßliche Tat muss zudem in beiden Ländern ein Verbrechen sein. Ein Richter entscheidet dann, ob es einen hinreichenden Tatverdacht gibt. Letztlich muss Kerry eine Auslieferung billigen. Er kann seine Zustimmung jedoch auch aus humanitären Gründen verweigern.

In der Türkei geht Erdoğan unterdessen massiv gegen die Anhänger Gülens vor. Zehntausenden Lehrern wurde die Lehrerlaubnis entzogen. Tausende Beamte wurden suspendiert. Die Medienaufsichtsbehörde entzog allen Fernseh- und Hörfunksendern, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung stehen sollen, die Lizenzen.