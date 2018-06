Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will nach dem gescheiterten Militärputsch der Armee binnen kurzer Zeit eine neue Struktur geben. Mit der Reform werde dem Militär auch "frisches Blut" zugeführt, sagte Erdoğan, ohne das näher zu erläutern. "Wir werden sehr aktiv weitermachen, wir haben Pläne", sagte der Präsident. Die Armeereform liegt in den Händen des Höchsten Militärrats, dem der Ministerpräsident vorsitzt.



Dem Prediger Gülen, mit dem Erdoğan bis 2013 freundschaftlich verbunden war, warf er erneut vor, Anstifter der Putschisten zu sein. Das Netzwerk seiner Anhänger werde wie andere terroristische Organisationen behandelt: "Sie sind Verräter, das ist es, was sie getan haben. Sie haben dieses Land betrogen." Erdoğan hatte die Gülen-Bewegung bereits Ende Mai als terroristische Gruppierung einstufen lassen und sie damit auf eine Stufe mit kurdischen Extremisten gestellt, die seine Armee im Südosten des Landes bekämpft. "Wir werden unseren Kampf fortsetzen, wo immer sie sein mögen", kündigte Erdoğan an, der seine Anhänger zum Kampf gegen die Gülen-Anhänger aufgerufen hat.

Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu forderte die USA erneut auf, Gülen umgehend auszuliefern. Die US-Regierung fordert indes vor einem solchen Schritt Beweise ein, dass der Prediger in den Putsch verwickelt ist.

Den 15. Juli, an dem der Putschversuch in der Türkei begann, erklärte Erdoğan zum "Gedenktag für Märtyrer". Die kommenden Generationen würden die Helden des demokratischen Widerstands vom 15. Juli nie vergessen, ob Zivilisten, Polizisten oder Soldaten. Bei dem Putschversuch waren mehr als 260 Menschen ums Leben gekommen.

Die Zahl der Festnahmen stieg nach Angaben Erdoğans auf mehr als 10.000. In Untersuchungshaft kamen davon 4.060. Zehntausende Beamte, Lehrer und Richter ließ Erdoğan von ihren Posten entheben. International wurde deshalb Protest laut. Im Land gilt der Ausnahmezustand.

In Deutschland erwartet die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) am nächsten Wochenende Tausende Anhänger Erdoğans zu einer Demonstration in Köln. Die Veranstalter rechnen für die Kundgebung zum Thema Militärputsch in der Türkei mit bis zu 15.000 Teilnehmern.

"Nicht akzeptabel"

Bundesinnenminister Thomas de Maizière verwahrte sich dagegen, dass der Streit um das Vorgehen der Türkei nach Deutschland getragen werde: "Wir wollen nicht, dass diese Konflikte in Deutschland ausgetragen werden – mit Gewalt, mit Drohungen, mit Einschüchterungen – von wem auch immer." In Gelsenkirchen hatten mutmaßliche Anhänger von Erdoğans AKP-Partei Teile einer Gülen-nahen Einrichtung demoliert. In Österreich wurde der türkische Botschafter einbestellt, nachdem mutmaßliche AKP-Anhänger in Wien demonstriert hatten.

Auch in den USA wachsen die Sorgen über den künftigen Kurs der Türkei. Ein Sprecher der Regierung in Washington rief dazu auf, demokratische Einrichtungen unbehelligt zu lassen. Die "internationale Gemeinschaft" werde beobachten, was in dem Nato-Mitgliedsstaat Türkei passiere. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte während einer US-Reise, die Europäische Union stehe klar hinter den demokratischen Institutionen des Landes. Allerdings sei "das, was wir besonders in den Bereichen der Medien, Universitäten, der Justiz sehen, nicht akzeptabel".

Verärgert reagierte Erdoğan auf die Herabstufung der Kreditwürdigkeit seines Landes durch die Rating-Agentur S&P. Der nationale Finanzmarkt habe kein Liquiditätsproblem. Er warf S&P vor, sich auf die Seite der Putschisten geschlagen zu haben und nicht auf die der Demokratie. S&P hatte am Mittwoch angesichts der politischen Turbulenzen in der Türkei die Note für das Land um eine Stufe auf BB gesenkt. Zugleich stufte die Rating-Agentur den Ausblick auf "negativ" von bislang "stabil" herab.