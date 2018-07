Die Strafanzeigen wegen Beleidigung des türkischen Staatspräsidenten sind in Deutschland noch nicht ad acta gelegt. Das sagte der Medienanwalt Recep Tayyip Erdoğans in Deutschland, Ralf Höcker, am Samstag. Der türkische Präsident hatte am Freitagabend mitgeteilt, alle seine Anzeigen zurückzuziehen.



"Die Ankündigung bezieht sich nur auf die Türkei. In Deutschland ändert sich vorerst nichts", sagte Höcker am Samstag. Der Anwalt hat Präsident Erdoğan bereits bei rechtlichen Auseinandersetzungen wegen Beleidigung vertreten. Erdoğan hat unter anderem Anzeige gegen den TV-Satiriker Jan Böhmermann erstattet.

Böhmermanns Anwalt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ein ZDF-Sprecher sagte, dem Sender lägen keine Informationen darüber vor, welche Konsequenzen Erdoğans Ankündigung für die Anzeigen in Deutschland habe. Der Satiriker hatte Ende März in seiner Sendung Neo Magazin Royale ein Gedicht mit dem Titel Schmähkritik vorgetragen. Es handelt unter anderem von Sex mit Tieren und Kinderpornografie und transportiert Klischees über Türken. Daraufhin hatte Erdoğan ihn verklagt, die Bundesregierung um Angela Merkel hatte die Verfolgung der Klage vor einem deutschen Gericht zugelassen, was ihr sehr viel Kritik einbrachte. Über die Klage ist noch nicht entschieden.



Am Freitag hatte Erdoğan angekündigt, die gegen Hunderte Menschen eingereichten Klagen wegen Präsidentenbeleidigung zurückzuziehen. Vor einigen Monaten hatte der türkische Justizminister berichtet, dass in der Türkei gut 1.800 solcher Verfahren anhängig sind, viele davon gegen Oppositionspolitiker. Nachdem Erdoğan 2014 Präsident geworden war, waren Verfahren gegen Hunderte Personen wegen Präsidentschaftsbeleidigung eröffnet worden. Bereits Kommentare auf Facebook oder Twitter reichten aus. Es war zunächst unklar gewesen, ob auch Fälle im Ausland umfasst sind.