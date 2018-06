Hinter all den Schreckensmeldungen der vergangenen Tage aus Nizza, Istanbul und Baton Rouge ist ein geostrategischer Großkonflikt fast in Vergessenheit geraten: der Territorialstreit im Südchinesischen Meer. Unbedeutender und ungefährlicher wird er dadurch nicht.

Am Dienstag voriger Woche hatte der Ständige Schiedshof in Den Haag ein überaus hartes Urteil gegen die Volksrepublik China gefällt: Es gebe keinerlei rechtliche Basis für die von Peking behaupteten historischen Ansprüche auf Inseln im Südchinesischen Meer. Damit gaben die fünf Richter den Philippinen, die das Verfahren 2013 angestrengt hatten, in vollem Umfang Recht: China habe nicht nur die Rechte Manilas verletzt; es habe beim Aufschütten künstlicher Inseln auch irreparable ökologische Schäden angerichtet.

China hat die Zuständigkeit des Haager Schiedsgerichts nie anerkannt und sich an dem Verfahren nicht beteiligt. Als nun das Urteil erging, reagierte die Regierung in Peking empört: Der Spruch der "Rechtsverdreher" in Den Haag sei "null und nichtig". Damit stellt sie sich offen gegen die Seerechtskonvention aus dem Jahr 1982, die sie selbst unterschrieben hat. Mit anderen Worten: China pfeift auf das Völkerrecht.

Das Südchinesische Meer gehört zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Jährlich passieren es mehr als 60.000 Schiffe mit Gütern im Wert von über fünf Billionen Dollar, das entspricht fast einem Drittel des Welthandels. Asiaten, Amerikaner, Europäer – sie alle haben ein vitales Interesse an der Freiheit dieses Seewegs.

Der Anspruch Chinas auf rund 90 Prozent des Südchinesischen Meers ist von den anderen Anrainerstaaten – Vietnam, den Philippinen, Malaysia, Brunei, Indonesien – immer bestritten worden. Im Konflikt mit China haben sie sich politisch und militärisch an die Vereinigten Staaten angelehnt, die stärkste Seemacht im Pazifik. Selbst der einstige Kriegsgegner Vietnam führt mit den USA inzwischen gemeinsame Manöver durch.

Die Amerikaner haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die Freiheit der Schifffahrt notfalls militärisch durchsetzen würden. Das "nationale Interesse" der USA verlange eine ungehinderte Passage, hatte die damalige Außenministerin Hillary Clinton schon im Juli 2010 bei einem Gipfeltreffen des Südostasiatischen Staatenbundes Asean in Hanoi gesagt.

Clintons chinesischer Amtskollege reagierte mit einem Wutausbruch. An der Empfindlichkeit Pekings hat sich auch danach nichts geändert. Als der damalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle 2012 bei einer Pressekonferenz in Peking höflich anmerkte, Deutschland hoffe auf eine friedliche Lösung des Territorialstreits, maßregelte ihn sein chinesischer Gastgeber mit den Worten, dieses Thema gehe Europa gar nichts an. Hinter verschlossenen Türen, berichten Diplomaten, sei Westerwelle sogar gefragt worden, ob Deutschland auch künftig noch Autos in China verkaufen wolle.

Bei Fragen der Souveränität versteht China keinen Spaß. Darum aber geht es nach Ansicht Pekings im Inselstreit: um Souveränität, nationale Sicherheit, territoriale Unversehrtheit und nationale Einheit. So definiert China seine "Kerninteressen"; der Souveränität über das Südchinesische Meer misst die Regierung prinzipiell die gleiche Bedeutung zu wie der Zugehörigkeit Tibets oder Taiwans zu China.

Es wird deshalb nicht leicht sein, hier eine diplomatische Lösung zu finden. Nur eins ist klar: Auch wenn Europa gleichermaßen gute Beziehungen zu China wie zu den südostasiatischen Ländern hat, so kann es in diesem Streit nicht neutral sein. Es muss die Verletzung des Völkerrechts durch Peking klar benennen und verurteilen. Das ist schlicht eine Frage der Glaubwürdigkeit. So wie die Europäer von ihren asiatischen Partnern in der Auseinandersetzung mit Russland um die Ukraine Solidarität verlangt haben, so müssen sie sich im Streit mit Peking auf deren Seite stellen.

Die Außenminister der G7 kritisierten bei ihrem Treffen im April 2016 in Hiroshima "einseitige Provokationen", ohne China beim Namen zu nennen. Beim kommenden G20-Gipfel im September im chinesischen Hangzhou wird das Thema wegen der Weigerung Pekings gar nicht erst auf der Tagesordnung stehen. Nur ist es damit nicht aus der Welt.

China hat bereits mit einer "Flugverteidigungszone" über dem Südchinesischen Meer gedroht. Im Inselstreit mit Japan über dem Ostchinesischen Meer hat es eine solche Zone bereits ausgerufen. Nach dem Willen Pekings soll sie kein ausländisches Flugzeug mehr unangemeldet durchqueren dürfen. Amerikaner und Japaner kümmern sich nicht darum, sie lassen ihre Luftwaffe nach wie vor durch diese Zone fliegen, ohne dass es bisher zu Zwischenfällen kam.

Genauso demonstrativ schickt die US-Navy ihre Kriegsschiffe dicht an den umstrittenen Inseln vorbei durch das Südchinesische Meer. Gut möglich, dass sich in Zukunft auch andere Nationen, Indien etwa oder Australien, an solchen "Freedom of Navigation"-Operationen beteiligen.

Es wäre nicht klug, ja, es wäre höchst gefährlich, würden nun alle Nationen im Südchinesischen Meer militärisch Flagge zeigen. Zugleich kann ein anhaltender Bruch des Völkerrechts durch China politisch nicht folgenlos bleiben. Angela Merkel hat mit Blick auf die Ukraine ein ums andere Mal bekräftigt, es gelte nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Ein Prinzip, das Deutschland und Europa nicht nur in Moskau beharrlich verteidigen müssen, sondern auch in Peking.