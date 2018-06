Das US-Militär hat nach Berichten über zivile Opfer bei einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS Allianz nahe Manbidsch in Nordsyrien eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Das teilte der Sprecher der Allianz, Chris Garver, mit. Ihm lägen nach Auswertung von "internen und externen Informationen" genug Anhaltspunkte für getötete Zivilisten vor, um eine Untersuchung einzuleiten. Garver habe Informationen darüber, dass zwischen zehn und 73 Menschen getötet worden seien.



Es geht bei der Untersuchung um einen Luftangriff am 19. Juli 2016. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zivile Opfer gemeldet. Es seien mindestens 56 Menschen bei dem Angriff getötet worden, unter ihnen elf Kinder.

Die Stadt Manbidsch ist unter Kontrolle der Terrormiliz "Islamischer Staat"(IS). Die Stadt ist strategisch wichtig für die Terroristen, da sie an einer Versorgungsroute nach Rakka liegt. Rakka wiederum ist in Syrien die wichtigste Stellung des IS. Die Menschen seien aus dem Dorf Al-Tuchar, nahe Manbidsch, vor den Kämpfern des IS geflohen, hatte die Beobachtungsstelle berichtet. Das UN-Kinderhilfswerk bestätigte die Angaben. Auch Unicef teilte mit, es lägen Berichte über mindestens 20 getötete Kinder in Al-Tuchar vor.



Es wäre nicht der erste Angriff mit zivilen Opfern: Erst in dieser Woche hatte das US-Militär eingeräumt, bei sechs Luftangriffen im Irak und Syrien 14 Zivilisten getötet zu haben. Eine weitere Person soll verletzt worden sein. Das sei das Ergebnis interner Untersuchungen. Der folgenschwerste der sechs Angriffe in der Zeit zwischen Juli 2015 und April 2016 war den Angaben zufolge eine Attacke auf die irakische Millionenstadt Mosul am 29. April. Ziel sei ein Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" gewesen. Dabei seien vier Zivilisten getötet worden, hieß es. Die Angriffe entsprachen laut US-Armee aber den Gesetzen bewaffneter Konflikte. Sie drückte ihr Bedauern über den Verlust an Menschenleben aus.



Die US-geführte Allianz hatte in der Vergangenheit Russland vorgeworfen, zivile Opfer bei Luftangriffen in Syrien zu verheimlichen. Die Vorwürfe beziehen sich vor allem auf Angriffe gegen die syrische Opposition. So sollen bei einem Luftangriff von russischen Jets nördlich der Stadt Homs im Februar 16 Zivilisten getötet worden sein. Die russische Regierung bestreitet, dass es Belege für zivile Opfer bei eigenen Luftangriffen gebe.