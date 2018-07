Lange fiel nach einem größeren Terrorakt der Begriff des "einsamen Wolfs" so verlässlich wie der Verweis auf die Nationalität oder den Migrationshintergrund des Täters. Man sprach schnell von extremistischen Einzeltätern, die sich im Stillen radikalisiert hatten, aber nicht in direktem Kontakt zu terroristischen Netzwerken standen.



Die Ermittlungsergebnisse zu den letzten sieben Terrorakten zeigen aber etwas anderes. Der Attentäter von Manchester hatte Kontakt zu radikalen Islamisten, womöglich sei er auch nach Syrien gereist. Auch der Attentäter von London galt zum Tatzeitpunkt bereits als radikalisiert. Laut der britischen Premierministerin Theresa May hatte der Inlandsgeheimdienst in seinem Fall bereits wegen möglicher Verbindungen zu gewaltbereiten Extremisten ermittelt. Und Anis Amri, der im vergangenen Jahr mit einem Sattelschlepper elf Menschen auf einem Berliner Weihnachtsmarkt tötete, bewegte sich bekanntermaßen in salafistischen Kreisen.



Plausibler als Theorien zum sogenannten lone wolf erscheinen angesichts solcher Befunde die Thesen von Peter Neumann, Leiter des Zentrums für die Erforschung der Radikalisierung (ICSR) in London. Er glaubt, dass es so etwas wie eine einsame Radikalisierung vor dem Computer kaum gibt. Die meisten, die für den IS kämpfen oder Attentate verüben, würden durch lokale Netzwerke, durch Bekannte und Freunde zum Terror geholt. Der größte Teil der britischen Kämpfer in Syrien sei zum Beispiel miteinander bekannt. Neumann verweist auch auf Studien, wonach selbst Einzeltäter in 60 Prozent aller Fälle ihre Orientierung und Absichten mit irgendwelchen Kontakten teilen. Der Übergang von bloßer Mitwisserschaft zu einer Einbindung in terroristische Netzwerke dürfte fließend sein. Somit gibt es vermutlich weniger eine direkte Befehlsstruktur von oben als lokale Gruppen, die sich zusammenschließen und auf ihre ganz eigene Weise an größere Netzwerke andocken.

Aus dem Grund schlugen Daveed Gartenstein-Ross und Nathaniel Barr 2016 in der Zeitschrift Foreign Affairs eine feinere Täter-Typologie vor. Die beiden Enden bilden auf der einen Seite die echten lone wolves. Sie nehmen keinerlei Kommunikation mit dschihadistischen Netzwerken auf. Auf der anderen Seite gebe es die von von einer Organisation wie dem IS ausgebildeten und geschickten Attentäter. Dazwischen ziehen Gartenstein-Ross und Barr zwei weitere Kategorien heran: Einmal jene, die zwar über digitale Kanäle mit einer militanten Gruppe in Kontakt sind, aber keine spezifischen Instruktionen erhalten; und dann jene, die zwar nicht direkt beauftragt werden, aber die mit einem "virtuellen Planer" kommunizieren. Dieser Planer hilft etwa bei der Auswahl des Ziels, beim Timing und der technischen Umsetzung.

Ein solch differenzierter Blickwinkel erlaubt, sich nicht vorschnell auf das Gegensatzpaar einsamer Wolf versus Terrornetzwerk festzulegen. Oft genug hat sich die Festlegung im Nachhinein als falsch erwiesen, etwa wenn Mitwisser, Helfer und Kontakte zu Terrorgruppen aufgedeckt werden konnten. So einsam, wie zunächst gedacht, waren die letzten Attentäter am Ende wahrscheinlich nicht – wie die Tat-Profile seit Nizza zeigen.