Großbritanniens neue Premierministerin Theresa May hat ihre führenden Minister dazu aufgefordert, sich in Sachen EU-Austritt "an die Arbeit zu machen". Bei ihrem ersten Kabinettstreffen am Dienstag erklärte sie: "Wir stehen vor der Herausforderung des Brexit. Und Brexit bedeutet Brexit."

May hatte sich im Vorfeld des Referendums noch für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Nun scheint sie keinen Zweifel daran lassen zu wollen, dass sie das Votum der Briten umzusetzen gedenkt. So erklärte sie während des 90-minütigen Treffens, dass sie sicherstellen werde, dass der Brexit ein "Erfolg" werde und Großbritannien damit "eine neue Rolle in der Welt" einnehme. Zugleich ließ May wissen, dass ihre Regierung nicht alleine durch den EU-Austritt "definiert" werden solle: "Wir werden auch eine Regierung sein, die durch die sozialen Reformen definiert wird, die wir einleiten werden."

Der neuen Premierministerin wird aus ihrer Zeit als Innenministerin ein autoritärer Führungsstil nachgesagt. Der schimmert auch in der neuen Aufgabe weiter durch: May ließ wissen, dass sie drei Regierungskomitees vorstehen werde, die sich mit der Wirtschaftsstrategie, dem EU-Austritt und mit sozialen Reformen befassen sollen. Eine Sprecherin bemühte sich sichtlich, Mutmaßungen zurückzuweisen, dass May damit ihre Minister an der kurzen Leine halten wolle. Vielmehr seien die Arbeitsfelder, mit denen sich die Komitees befassen sollen, Kernstücke von Mays Agenda.



Startschwierigkeiten in Brüssel

Schon die Sitzanordnung während des Treffens in der Downing Street sprach Bände darüber, wie sehr der Brexit in den kommenden Monaten die Regierungsgeschäfte dominieren wird. Neben May saß Boris Johnson, einer der führenden Leave-Aktivisten. Seine Ernennung zum Außenminister vergangene Woche hat für einiges Aufsehen gesorgt: Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault bezeichnete Johnson, wenig schmeichelhaft, als einen Lügner, der mit dem Rücken zur Wand stehe. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat Johnsons Ernennung zum Außenminister offenbar auch kalt erwischt: Wenige Stunden vor dessen Ernennung bezeichnete er Johnson in einer Rede als "verantwortungslos". Johnsons Verhalten im Vorfeld des Referendums sei "ungeheuerlich" gewesen, sagte Steinmeier.

Johnsons erster Einsatz als Außenminister am Sonntag stand denn auch unter keinem guten Stern. Seine Maschine, die vom Luftwaffenstützpunkt Northolt gestartet war, musste wegen technischer Probleme auf dem Londoner Flughafen Luton notlanden. Das Ziel der Reise, war, ausgerechnet: Brüssel. Zahlreiche Kommentatoren ließen es sich nicht nehmen, auf die damit verbundene Ironie hinzuweisen. Johnson überstand den Vorfall unbeschadet und traf mit einer Ersatzmaschine am Abend verspätet in Brüssel ein, wo er sich mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini traf.

Am Dienstag nun saß Johnson während des Kabinettstreffens neben David Davis, ein weiterer führender Brexit-Befürworter. Davis steht dem neu gegründeten Ministerium für den Austritt aus der Europäischen Union vor. Erst wenige Tage vor seiner Berufung zum Minister beschrieb Davis die Chancen, die sich aus einem Brexit ergeben würden, in den schillerndsten Farben. Dabei verschwieg er aber die immensen organisatorischen Probleme, vor denen die britische Bürokratie deswegen steht. Auch die Adresse seines Ministeriums sagt einiges darüber aus, welche zentrale Rolle der Brexit in der kommenden Zeit einnehmen wird: Davis zieht gerade in die Downing Street Nummer 9 ein, direkt neben Mays Regierungssitz.