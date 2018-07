Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) konnte sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nicht auf eine Lösung im Konflikt um den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik einigen. Die Türkei verwehrt deutschen Politikern seit Wochen den Besuch des Stützpunkts, auf dem Hunderte Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Merkel sprach darüber mit Erdoğan am Rande des Nato-Gipfels in Polen.



"Dissense sind ja durch so ein Gespräch nicht weg", sagte Merkel. Dennoch glaube sie, dass es wichtig war, miteinander gesprochen zu haben. Die Gesprächsatmosphäre sei sehr konstruktiv gewesen: "Wir haben alle anstehenden Fragen besprochen."



Es war die erste Zusammenkunft der beiden seit der Armenien-Resolution des Bundestages Anfang Juni. Die Resolution hatte die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich vor hundert Jahren als Völkermord verurteilt. Die Entscheidung des Bundestages führte zu diplomatischen Spannungen mit der Türkei. Unter anderem zog die Türkei ihren Botschafter aus Berlin ab.

Die Resolution ist auch der Grund, warum die Türkei den Abgeordneten das Besuchsrecht für Incirlik verwehrt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) reiste dennoch Anfang Juli zu der Militärbasis. Ihr Bemühen, das Besuchsverbot aufzuheben, war jedoch erfolglos. Im Gespräch mit Erdoğan hat nun auch Kanzlerin Merkel das Thema angesprochen. Aus türkischen Diplomatenkreisen hieß es, dass die Türkei über Merkels Bitte nachdenke. Gleichzeitig habe Erdoğan gesagt, dass Incirlik kein Ort für "öffentliche Shows und Werbeveranstaltungen" sei.



Am Mittwoch hatten die Verteidigungsexperten aller Bundestagsfraktionen beschlossen, im September trotz des türkischen Verbots zu den Soldaten in der Türkei zu reisen. In Incirlik sind etwa 240 Bundeswehrsoldaten stationiert, die sich mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen am Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beteiligen.